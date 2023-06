Ghi dấu kỷ niệm du lịch tại New World Hoiana Beach Resort

Cách phố cổ Hội An 15 phút và tầm nhìn hướng biển xanh mát, New World Hoiana Beach Resort là nơi lý tưởng để du khách ghi dấu những kỷ niệm đẹp cùng người thân, bạn bè.

Tọa lạc bên trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana Resort & Golf, New World Hoiana Beach Resort là điểm đến thú vị ở khu vực miền Trung hiện nay. Khu nghỉ dưỡng cung cấp đầy đủ tiện nghi hiện đại, phục vụ chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ nét hài hòa với văn hóa, thiên nhiên địa phương.

New World Hoiana Beach Resort mang kiến trúc đậm dấu ấn châu Á đương đại sang trọng và thanh lịch, tạo cảm giác thư giãn thoải mái cho mọi du khách khi đặt chân đến đây.

New World Hoiana Beach Resort nằm cạnh bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp tại Quảng Nam.

Nằm ở vị trí “cửa ngõ” cách Hội An chỉ 15 phút di chuyển, khu nghỉ dưỡng là địa điểm lý tưởng để gia đình và nhóm bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, vừa dễ dàng di chuyển để đến các điểm tham quan nổi tiếng như phố cổ Hội An, khu sinh thái biển Cù Lao Chàm... Sau những giờ phút vui chơi, du khách sẽ càng cảm nhận rõ hơn dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo mà New World Hoiana Beach Resort mang đến.

Phòng Premier Ocean Suite tiện nghi với đầy đủ công năng.

Khu nghỉ dưỡng gồm 330 phòng tiêu chuẩn và cao cấp, đáp ứng nhu cầu tiện nghi kết hợp xu hướng thân thiện môi trường. Nội thất mang đậm dấu ấn làng quê truyền thống và chú trọng tính bền vững khi sử dụng gối hữu cơ, nệm xơ dừa và ga trải giường bông hữu cơ. Không gian phòng rộng mở, hòa nhập cùng thiên nhiên bên ngoài với biển xanh, cát vàng và bầu trời cao khoáng đạt. Tất cả tạo nên một không gian nghỉ dưỡng lành mạnh, lý tưởng để bạn tạm thoát khỏi guồng quay công việc và cùng gia đình thả lỏng, nạp thêm năng lượng.

Là một khu nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế tích hợp đầy đủ dịch vụ, nên các khu vực ẩm thực, nhà hàng của New World Hoiana Beach Resort cũng mang đến lựa chọn phong phú với nguyên liệu địa phương tươi ngon, đồng thời cũng có nhiều món ngon độc đáo đến từ khắp nơi trên thế giới. Khu bếp mở trung tâm Blend là điểm nhấn phục vụ đủ hương vị từ Việt Nam, Trung Quốc cho đến Đông Nam Á với khu vực trong nhà và ngoài trời kết nối thẳng tới bãi biển xanh mát.

Nhà hàng Blend và The Commons không gian thoáng đãng, dễ chịu.

Trong khi đó, The Commons phục vụ đồ uống truyền cảm hứng trong không gian sôi động và thu hút thị giác lẫn khứu giác với tâm điểm là quầy rang hạt độc đáo. Cove Bar & Grill bên hồ bơi mang đến không gian riêng tư cho những phút giây thả mình trong hồ nước trong xanh, vừa bơi lội tắm nắng, vừa nhâm nhi món ăn nhẹ hoặc nhấm nháp vài ngụm cocktail.

Du khách có thể vừa bơi lội, vừa nhâm nhi món ăn nhẹ ở Cove Bar & Grill.

Tập trung mang lại những trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng là tiêu chí của New World Hoiana Beach Resort. Trong đó, khu vực Downtime của khu nghỉ dưỡng là nơi đáng giá để du khách trải nghiệm. Nếu khu Downtime Recharge gây ấn tượng với phòng tập thể dục hiện đại và các lớp học thể chất đa dạng, thì khu Downtime Renew nhẹ nhàng khơi gợi cảm giác nghỉ ngơi thả lỏng với những liệu pháp thư giãn thanh lọc cơ thể lẫn tâm trí.

Trong khi đó, các du khách nhí sẽ không thấy nhàm chán khi khám phá khu vui chơi Play tại New World Hoiana Beach Resort. Không chỉ là những trò chơi vận động thông thường, khu trò chơi được thiết kế để trẻ có thể thỏa mãn trí tò mò trong một môi trường an toàn, vui vẻ và hòa nhập với thiên nhiên xung quanh.

Không gian xanh mát tại New World Hoiana Beach Resort.

Nơi đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những sự kiện trọng đại trong cuộc đời bởi khung cảnh ngoài trời đẹp như thước phim điện ảnh. Khu Ballroom lớn được chia thành hai phần riêng biệt bao gồm bãi cỏ, sân hiên xung quanh là không gian lý tưởng cho những bữa tiệc, sự kiện trang trọng. Trong khi đó, khu Green House ấm cúng thân mật, hay The Loft lộng lẫy có tầm nhìn hướng biển sẽ là nơi trao nhau lời thề nguyện trọn đời đầy ấn tượng.

Khung cảnh nên thơ, dịch vụ chuyên nghiệp và tiện nghi cao cấp trong từng ngóc ngách của New World Hoiana Beach Resort sẽ biến kỳ nghỉ của du khách trở thành những kỷ niệm đẹp không dễ phai mờ.

Mùa hè này, New World Hoiana Beach Resort tung gói nghỉ dưỡng “Family Fun” để gia đình và các thiên thần nhí lưu giữ trải nghiệm tuyệt vời cùng nhau. Với giá gói từ 2,9 triệu đồng, du khách được miễn phí bữa ăn sáng cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi; miễn phí nâng cấp hạng phòng; miễn phí dịch vụ đón tiễn cao cấp; sử dụng dịch vụ giải trí bao gồm phòng gym, hồ bơi và bãi biển. Thời gian đặt phòng và lưu trú từ nay đến 31/8.

Để biết thêm thông tin về khách sạn và đặt phòng, độc giả liên hệ hotline +842358586999 hoặc truy cập tại đây.