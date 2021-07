Ghen tuông, chồng đâm chết vợ và một người khác

Huy động 300 cảnh sát truy tìm nghi can vụ án mạng

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động thêm lực lượng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố lân cận để truy tìm nghi can trong vụ án giết người xảy ra ngày 6/7.