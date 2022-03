Ghế massage Toshiko đạt tiêu chuẩn an toàn PSE Nhật Bản

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng và tính năng, Toshiko còn chú trọng cải thiện tiêu chuẩn an toàn cho các sản phẩm ghế massage toàn thân.

Là sản phẩm hướng tới chăm sóc sức khỏe và cải thiện tinh thần, tuy nhiên về cơ bản, ghế massage toàn thân vẫn là một thiết bị điện. Để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân mỗi khi sử dụng để trị liệu, thư giãn, việc lựa chọn một chiếc ghế massage đạt chứng nhận an toàn điện theo tiêu chuẩn Nhật Bản là điều cần lưu tâm.

Với tiêu chuẩn PSE của Nhật Bản, ghế massage Toshiko giúp người dùng tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi tuyệt vời, vừa nâng cao sức khỏe vừa cảm thấy an toàn.

Thương hiệu ghế massage Nhật Bản được yêu thích

Thị trường ghế massage toàn thân tại Việt Nam có không ít thương hiệu uy tín, trong đó có Toshiko. Là thương hiệu đến từ xứ mặt trời mọc, các dòng ghế massage toàn thân của Toshiko được nhiều khách hàng Việt yêu thích, tin tưởng vào chất lượng.

Ưu điểm các sản phẩm ghế massage toàn thân của Toshiko là thiết kế và giá thành đa dạng. Hiện thương hiệu sở hữu nhiều mẫu ghế sang trọng với kiểu dáng đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu, sở thích của người dùng. Giá ghế massage được chia theo phân khúc từ bình dân, tầm trung cho đến cao cấp và thương gia.

Tất cả mẫu máy massage toàn thân của thương hiệu đều ứng dụng công nghệ con lăn từ 3D trở lên. Đồng thời, thiết bị được tích hợp nhiều tính năng ưu việt nhằm mang đến sự thư giãn chân thực và hiệu quả cho người dùng.

MC Quyền Linh trải nghiệm sản phẩm của Toshiko.

Sản phẩm an toàn, chất lượng

Toshiko không ngừng cải thiện và nâng cấp sản phẩm. Ghế massage toàn thân của hãng không chỉ có chất lượng cao, mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn uy tín về an toàn. Bên cạnh tiêu chuẩn chất lượng quốc tế GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015, ghế massage của thương hiệu được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn PSE. Đây là hệ thống chứng nhận an toàn bắt buộc đối với các sản phẩm và thiết bị điện tử khi muốn tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Ghế massage toàn thân Toshiko đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.

Theo đại diện Toshiko Việt Nam, việc thương hiệu đảm bảo hệ thống máy bên trong ghế massage toàn thân đạt tiêu chuẩn PSE là nỗ lực và tâm huyết lớn đối với trải nghiệm người dùng. Tuân thủ tiêu chuẩn này, thương hiệu có thể giúp giảm thiểu rủi ro rò rỉ, chập cháy điện trong quá trình sử dụng ghế. Đây là một trong những lý do quan trọng giúp khách hàng hài lòng và yên tâm khi lựa chọn ghế massage Toshiko.

Thiết bị đảm bảo an toàn cho người dùng với chứng nhận PSE.

Cùng với nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm, Toshiko còn tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng dễ dàng tiếp cận, tham khảo và kiểm định sản phẩm. Hiện tại, người tiêu dùng cả nước có thể tìm hiểu thông tin và trao đổi về các loại máy massage toàn thân Toshiko tại website và fanpage chính thức của Toshiko Việt Nam.

Ngoài ra, hãng cũng xây dựng hệ thống showroom trưng bày đặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Kết hợp với đó là thiết lập gian hàng chính thức trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki… để giúp các người mua dễ dàng đặt hàng và hưởng ưu đãi hấp dẫn.

Đạo diễn Đức Thịnh đánh giá cao ghế massage toàn thân Toshiko.

Toshiko luôn khuyến khích khách hàng có nhu cầu hoặc quan tâm đến các sản phẩm ghế massage toàn thân nên trực tiếp đến showroom để trải nghiệm sản phẩm thực tế. Tại đây, chuyên viên tư vấn sẽ đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý phù hợp cho người dùng về mục đích sử dụng và khả năng tài chính.

Bên cạnh đó, đội ngũ chăm sóc khách hàng của Toshiko luôn sẵn sàng tiếp nhận thắc mắc và hỗ trợ khách hàng thông qua hotline 19001891. Nhờ vậy, ngoài yên tâm về chất lượng và tính an toàn điện của sản phẩm, Toshiko được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ bán hàng, hậu mãi.