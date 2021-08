Gerard Butler kiện hãng phim 10 triệu USD

Tài tử Gerard Butler đã đâm đơn kiện hai hãng sản xuất bộ phim “Olympus Has Fallen”. Anh tố cáo họ cấu kết để khai khống khoản tiền lên đến 11 triệu USD.

NME đưa tin Gerard Butler đã đâm đơn kiện hai công ty Nu Images và Millennium Films với cáo buộc biển thủ khoản lợi nhuận trị giá 10 triệu USD mà mình xứng đáng được nhận khi góp mặt trong bộ phim hành động Olympus Has Fallen (2013).

Hồ sơ khởi kiện đã được luật sư của Gerard Butler trình lên Tòa án tối cao Los Angeles hôm 30/7. Trong đơn kiện, nam diễn viên tố cáo hai hãng sản xuất đã có hành vi lừa đảo, vi phạm hợp đồng, cố ý can thiệp vào nội dung hợp đồng và báo cáo tài chính...

Gerard Butler trong sự kiện quảng bá phim Olympic Has Fallen tại Đức hồi tháng 7/2013. Ảnh: Hannes Magerstaedt.

Đơn kiện của Gerard Butler đề cập việc Nu Images và Millennium Films đã “kê khai thu nhập và lợi nhuận thấp hơn 11 triệu USD so với thực tế và không kê khai khoản thanh toán xấp xỉ 8 triệu USD cho các lãnh đạo cấp cao của hai hãng”. Thống kê này là kết quả điều tra do một đơn vị kiểm toán độc lập, được Gerard Butler và đoàn luật sư của anh thuê, thực hiện.

Phía Gerard Butler cũng tố cáo nhà sản xuất Olympus Has Fallen đã thu lãi hàng triệu USD lợi nhuận từ bộ phim, nhưng không trả cho nam diễn viên một cắc dù hợp đồng đã quy định rõ về khoản ăn chia lợi nhuận. “Các nhà sản xuất đã cấu kết, cung cấp cho Butler số liệu không chính xác về tình hình tài chính của bộ phim, thuyết phục anh tin rằng mình sẽ không được nhận khoản ăn chia bổ sung từ tiền lãi bán vé”, đơn kiện viết.

Olympus Has Fallen phát hành vào tháng 3/2013, thu 170 triệu USD từ phòng vé toàn cầu với chi phí sản xuất 70 triệu USD . Phim được sản xuất thêm hậu truyện London Has Fallen vào năm 2016 (doanh thu toàn cầu 206 triệu USD , vốn đầu tư 60 triệu USD ) và Angel Has Fallen năm 2019 ( 146 triệu USD doanh thu toàn cầu, kinh phí sản xuất giao động trong 40- 80 triệu USD ).

Trong cả ba bộ phim, Butler đều thủ vai chính Mike Banning, một vệ sĩ cao cấp chuyên hộ tống các yếu nhân. Năm 2019, loạt phim Has Fallen từng công bố kế hoạch sản xuất phần thứ 4, với Gerard Butler nhiều khả năng trở lại trong vai chính.

Thông tin về vụ kiện của Gerard Butler đến không lâu sau khi nữ diễn viên Scarlett Johansson đâm đơn kiện Công ty Walt Disney vi phạm hợp đồng khi không phát hành Black Widow độc quyền tại rạp.