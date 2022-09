George Clooney 'chê' Ben Affleck

Nam diễn viên gạo cội tỏ ra khá vui vẻ khi bông đùa về vai diễn Batman bị đánh giá “tệ nhất lịch sử” của mình.

Gần đây, Clooney đã có mặt tại Royal Film and Television Production Magnet, một trường trung học chuyên sản xuất phim và truyền hình với mục đích giúp đỡ các “nhà làm phim tương lai” hiểu được cách thức dấn thân vào ngành công nghiệp này.

Ông đã có một vài bình luận về nhân vật Batman (Người Dơi) khi trêu đùa rằng phiên bản do Ben Affleck thủ vai “kém” hơn nhiều so với “Batman & Robin” mà ông từng đóng chính, theo The Hollywood Reporter.

"Khi bạn nhìn vào các diễn viên, nói chung, bạn sẽ không nhìn vào học thức của họ đâu. Ý tôi là, thử nhìn tôi xem, bạn sẽ nghĩ rằng: "Ôi trời ơi, anh ấy chính là Người Dơi đỉnh nhất!" Đúng không nào? Tôi biết chính xác các bạn đang nghĩ gì mà ... Ben Affleck sao? Anh ta chẳng là gì so với tôi!", nam diễn viên hóm hỉnh chia sẻ.

Nam tài tử nổi tiếng hóm hỉnh và thường xuyên lọt vào danh sách những diễn viên quyến rũ nhất thế giới.

Dễ thấy, đây chỉ là một lời trêu chọc tạo không khí vui vẻ của Clooney. Bản thân ông hơn ai hết nhận thức rõ việc vai diễn của mình trong Batman & Robin không được nhiều người hâm mộ đánh giá cao. Tuy nhiên, ông đã khéo léo sử dụng tiếng xấu đó như một cách để mua vui cho mọi người.

Được phát hành vào năm 1997, Batman & Robin có sự góp mặt của Clooney trong vai Batman cùng với Chris O'Donnell trong vai Robin. Từ chiếc áo choàng sến súa cho đến những pha “lộ hàng” trong bộ giáp xấu thảm họa, bộ phim đã phải hứng chịu những lời chỉ trích và chê bai nặng nề trong suốt những năm qua. Năm 2010, Batman & Robin bị tạp chí Empire liệt kê trong top 50 bộ phim dở nhất mọi thời đại, thậm chí đứng đầu danh sách này.

Nam tài tử cùng bộ giáp Người Dơi trong phiên bản thảm họa Batman & Robin (1997).

Được biết, George Clooney và Ben Affleck có mối quan hệ khá tốt ngoài đời. Cả hai đã làm việc chung trong một vài dự án trước đó, thậm chí George từng đưa cho Ben lời khuyên đừng nhận vai Người Dơi huyền thoại.

Nam tài tử 61 tuổi được coi là “quý ông hoàn mỹ” của Hollywood với ngoại hình quyến rũ cùng một sự nghiệp thành công tại kinh đô điện ảnh. Dù có một vài phim thất bại nặng nề, tổng thể, Clooney vẫn là một ngôi sao hàng đầu với hai giải Oscar và hàng loạt đề cử danh giá.