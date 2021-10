George Clooney cấm vợ con xem phim siêu anh hùng mình đóng

George Clooney tự nhận diễn xuất tệ và làm hỏng một thương hiệu điện ảnh trong quá khứ.

Theo Daily Star, George Clooney từng tiết lộ với truyền thông anh cấm vợ và con xem một bộ phim mình từng đóng. Mới đây, tại thảm đỏ sự kiện ra mắt bộ phim The Tender Bar, nữ luật sư Amal Alamuddin - vợ tài tử George Clooney - đã tiết lộ với Variety tác phẩm từng được chồng nhắc đến chính là Batman & Robin.

“Anh ấy sẽ không cho tôi xem nó”, nữ luật sư xác nhận. Cô giải thích George Clooney ghét diễn xuất của mình trong bộ phim ấy tới độ bằng mọi giá ngăn vợ con xem. Clooney nói thêm: "Có nhiều phim dở tôi chỉ đơn thuần quên đi… Nhưng e rằng với phim này, tôi cần giữ kín để vợ con còn tôn trọng mình".

Amal Alamuddin hài hước: “Bộ phim nằm trong danh sách cấm. Nhưng tôi nghĩ sớm muộn lũ trẻ cũng sẽ đòi xem thôi”. George Clooney và Amal Alamuddin có hai con chung là cặp sinh đôi bốn tuổi Alexander Clooney, Ella Clooney. “Nếu hai đứa bốn tuổi nhà tôi nói ‘phim dở tệ’, thì bậc làm cha này sẽ đau lòng lắm”, tài tử hài hước nói.

George Clooney cùng vợ, Ben Affleck và dàn diễn viên The Tender Bar tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Getty Images.

Trong bộ phim siêu anh hùng bị cả khán giả và giới phê bình quay lưng ra mắt năm 1997, George Clooney thủ vai Batman. Anh luôn coi đây là vai diễn tệ nhất mình từng thể hiện. Clooney từng bình luận châm biếm khi được hỏi về lý do vắng mặt trong bộ phim The Flash - tác phẩm quy tụ nhiều phiên bản Batman trong quá khứ do Michael Keaton và Ben Affleck thủ vai.

“Nếu ai đó phá hủy một thương hiệu điện ảnh như cách tôi đã từng, tất yếu nhà đầu tư sẽ giả bộ không nhìn thấy họ khi một bộ phim như The Flash được sản xuất”, George Clooney nói.

The Tender Bar là bộ phim chính kịch dành cho tuổi mới lớn được George Clooney đạo diễn từ kịch bản chuyển thể do William Monahan chấp bút. Phim có sự góp mặt của Ben Affleck, Lily Rabe và Tye Sheridan trong các vai chính. Nội dung The Tender Bar xoay quanh một thanh niên lớn lên ở vùng Long Island tìm kiếm hình mẫu người cha lý tưởng từ các vị khách lui tới quán ba của người chú.