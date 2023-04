Giải oan cho Gen Z

Tác phẩm "Đừng bỏ cuộc quá sớm" là những chia sẻ thiết thực, thú vị và đầy thấu hiểu của một Gen Y viết cho Gen Z.

Gen Z là một thế hệ rất là thông minh, sáng tạo và kiên trì theo cách của họ. Ảnh: Cotton Studio/Pexels.

Đã có rất nhiều bài viết về Gen Z, mà trong đó không ít lời than vãn từ bộ phận nhân sự các công ty về lực lượng lao động trẻ trung này. Lười biếng, không kiên trì, quá nhạy cảm, không cố gắng, không theo lẽ thông thường... là những tính từ thường được nhà quản lý dùng để bày tỏ sự bất lực và không thể hiểu nổi đối với nhân sự Gen Z.

Tuy vậy, liệu đó có phải là tất cả những gì có thể nói về Gen Z, hay chỉ là sự thiếu thấu hiểu giữa hai thế hệ?

Một thế hệ thông minh

Tác giả Trần Hùng Thiện - CEO GCOMM Việt Nam - trong buổi ra mắt sách Đừng bỏ cuộc quá sớm sáng ngày 15/4 tại Nhà xuất bản Trẻ đã cho thấy còn một khía cạnh rất khác của Gen Z đằng sau những đánh giá có phần tiêu cực.

Ông cho rằng Gen Z sáng tạo, tự tin, giỏi công nghệ và chuyên môn, họ chỉ cần một chút dẫn dắt để để trở thành một nhân viên tốt, và sau đó phát triển thành người quản lý tốt, hay khởi nghiệp.

"Tôi cũng từng không thích Gen Z và không thể làm việc trực tiếp với họ trong khoảng tầm 2, 3 năm. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là cách hay, thay vào đó tôi thử để cho họ tự làm rồi quan sát theo. Cuối cùng, tôi thấy được đằng sau điều mà ai cũng nói về Gen Z là 'lười biếng', 'cẩu thả'... là một thế hệ rất là thông minh, sáng tạo và kiên trì theo cách của họ chứ không phải theo cách của thế hệ chúng tôi", tác giả Trần Hùng Thiện nó.

Theo đó, khi lùi lại một bước, để Gen Z làm theo ý mình, kết quả đôi khi còn tốt hơn những người đi trước, có kinh nghiệm đã làm. Chẳng hạn, họ có thể hoàn thành công việc nhanh hơn. Đó là lý do họ không muốn tốn thêm ngày thứ 6, thứ 7 để đi làm như cái cách họ thường thể hiện.

Sách Đừng từ bỏ quá sớm. Ảnh: Thanh Trần.

Đừng từ bỏ quá sớm là những chia sẻ rất thật của một người thuốc thế hệ Y tới về Gen Z, bao gồm những nội dung rất sát với các bạn trẻ đi làm ngày nay: Có nên học đại học không? Cống hiến hay không cống hiến? Những điều cần biết để đi làm cho “ngầu”; những tin đồn và sự thật về chuyện đi thực tập, kỹ năng giao tiếp, thế nào là sếp tốt, trở lành “lính xịn”, nghỉ việc như thế nào “cho người ta thương”, hòa hợp với đồng nghiệp tuổi trẻ thăng tiến, những trải nghiệm sống…

Gen Z tưởng là may nhưng lại không may

Được biết đến không chỉ với tư cách chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, tác giả Trần Hùng Thiện còn cho thấy sự kiên trì trong lĩnh vực giáo dục và công tác xã hội. Thông qua những buổi trò chuyện chuyên ngành, huấn luyện cá nhân và hội thảo trực tuyến, ông đã truyền đạt những kinh nghiệm làm việc và kiến thức chuyên môn cho nhiều người, giúp họ định hướng sự nghiệp và thăng tiến.

Những chia sẻ gần gũi với tâm lý bạn đọc Việt, Đừng bỏ cuộc quá sớm đã cho thấy khả năng của tác giả trong việc “nhìn thấu” và “nói trúng tim đen” những điểm mạnh lẫn điểm yếu của các bạn Gen Z. Mặt khác, kinh nghiệm 20 năm và những thành tựu của tác giả đã khiến những lời khuyên của ông có sức thuyết phục cao.

Tác giả Trần Hùng Thiện (bên phải) trong buổi giao lưu cùng độc giả. Ảnh: NXB Trẻ.

"Gen Z tưởng là may nhưng lại không may. Bởi khi sướng quá họ lại rơi vào trạng thái: Tại sao tôi lại phải cố gắng như cái mức mà các anh, các chú đã cố gắng vậy? Thêm một điều tưởng là may nhưng lại không may đó là có quá nhiều thông tin, quá nhiều nền tảng giúp đỡ các bạn trong công việc dẫn đến việc các bạn bị lệ thuộc. Đôi khi xảy ra sự cố, chẳng hạn mất điện, mất mạng… thì dễ thấy kỹ năng sinh tồn của các bạn ít hơn", tác giả chia sẻ.

Để xóa bỏ khoảng cách trong công việc giữa hai thế hệ, tác giả cho rằng mỗi bên nhường một chút, cả hai phải cố gắng để gặp nhau ở đoạn đường ở giữa, để làm việc với nhau tốt hơn và không còn định kiến về nhau nữa.

Trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, điểm nổi bật ở Gen Z là sự thông minh và được tiếp cận với công nghệ từ sớm. Tuy vậy, Gen Z vẫn cần dựa vào kinh nghiệm, từng trải, thái độ sống, sự thông cảm và đôi khi là sự chậm rãi từ Gen Y. Bởi trong thời đại thông tin nhiều như hiện nay có rất nhiều nguồn tin khác nhau và người đủ tỉnh táo sẽ lọc được thông tin nào là đáng tin.