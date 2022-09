Gen Z thay đổi thế nào sau khóa học công dân toàn cầu từ New Zealand?

Sau khóa học Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu New Zealand, nhiều học sinh Việt Nam được kết nối với những thanh thiếu niên đồng lứa từ các nền văn hóa khắp nơi trên thế giới.

Chương trình Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu New Zealand (New Zealand Global Competence Certificate - NZGCC) là sáng kiến giáo dục của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ), triển khai từ năm 2020. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên nhận được học bổng này.

Năm 2022, ENZ cấp học bổng cho 55 học sinh tại Việt Nam tham gia, hầu hết, các bạn đang học khối lớp 10 (số ít các bạn nhỏ hơn ở khối lớp 9). Sau 4 tuần học tập, các bạn trẻ tại Việt Nam đã tạo nên nhiều tình bạn xuyên biên giới, thấu hiểu thêm chính bản thân mình, đồng thời mở rộng tri thức về sự đa dạng, đặc biệt của các nền văn hóa khác nhau.

Những bài học mang đến nhiều thay đổi

Các bài học trong khóa NZGCC được xoay quanh nhóm chủ đề chính bao gồm nhận thức bản thân (Self-Awareness), nhận thức về người khác (Awareness about others), trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) và kết nối toàn cầu (Bridges to others).

Là một trong những gương mặt nhỏ tuổi nhất tham gia khóa học lần này, Nguyễn Tiến Khang (lớp 9, trường THCS Tuệ Đức) bày tỏ bản thân ứng dụng được rất nhiều kỹ năng vào cuộc sống sau 4 tuần tham gia NZGCC.

“Từ những trải nghiệm sau thời gian học, mình rút ra được những kỹ năng, vận dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày như cách đồng cảm với người khác, lắng nghe và thấu hiểu chứ không nghe chỉ để trả lời. Ngoài ra, mình cũng biết cách giúp đỡ những người có các yếu tố khác nhau khiến họ tách biệt khỏi phần đông xã hội và học được tư duy đình chỉ những phán xét không cần thiết”, Tiến Khang chia sẻ.

Cậu học sinh lớp 9 cũng tự tin và mạnh dạn hơn khi bày tỏ quan điểm, suy nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống.

Việc được hướng dẫn, gợi mở và trao đổi về kỹ năng giao tiếp, khả năng tư duy nhìn nhận, giải quyết vấn đề cũng là điều mà nhiều bạn trẻ tâm đắc sau khi kết thúc khóa học.

Phương Anh có được sự thấu hiểu và lắng nghe mọi người tốt hơn sau khóa học. Ảnh: NVCC.

Với Chế Nguyễn Phương Anh (lớp 11, THPT Lê Quý Đôn), nữ sinh này nhìn nhận bản thân còn khá mơ hồ về trí tuệ cảm xúc lẫn phong cách giao tiếp cá nhân. Song, nhiều thắc mắc cũng như vấn đề mà Phương Anh gặp phải đều được làm sáng rõ thông qua quãng thời gian trao đổi, thảo luận cũng như bày tỏ quan điểm ở từng lớp học khác nhau của NZGCC.

“Sau khóa học, em nhận ra mỗi cá nhân, mỗi nền văn hóa đều có phong cách giao tiếp cũng như cách giải quyết mâu thuẫn, vấn đề riêng biệt. Em cũng học được cách lắng nghe tốt hơn, có tầm nhìn thoáng hơn, tránh vội vã đánh giá việc gì đó trước khi thật sự tìm hiểu về nó”, Phương Anh hào hứng bày tỏ.

Cánh cửa kết nối toàn cầu

Với thế hệ Gen Z quan tâm đến những vấn đề trong cuộc sống và hướng đến giá trị bền vững, tham gia khóa học NZGCC là cơ hội để các bạn có thể trao đổi quan điểm, chia sẻ sự hiểu biết cũng như những thắc mắc với thanh thiếu niên đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Tham gia khóa học lần này, Trần Khả Quân (lớp 11A8, THPT Marie Curie) bày tỏ sự háo hức khi được kết nối với những người bạn đến từ các nền văn hóa khác nhau như New Zealand, Indonesia… Bạn ấn tượng với cách bạn bè xứ kiwi cùng kết nối chia sẻ sở thích, những điều tự hào về văn hóa quốc gia với nhau.

Khả Quân ấn tượng với sự năng nổ và tinh thần nhiệt huyết của các bạn cùng khóa học. Ảnh: NVCC.

“Em vẫn thường nói chuyện phiếm với nhiều bạn bè nước ngoài nhưng chưa bao giờ thật sự tìm hiểu về văn hóa của họ. Khóa học này giúp em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn những nền văn hóa đặc sắc, đồng thời cũng là dịp để chia sẻ về nét đẹp của Việt Nam”, Khả Quân cho hay.

Nam sinh cũng đặc biệt ấn tượng với các thầy cô đến từ New Zealand bởi ai cũng mang đến cảm giác cởi mở, luôn lắng nghe, gợi mở và khích lệ tinh thần học hỏi của học sinh.

Riêng với Tiến Khang, cậu bạn lớp 9 bày tỏ một trong những thời điểm vui nhất khóa học là được ghép cặp để cùng học với các bạn ở nhiều nước khác nhau. Đây là cách mà khóa học kéo gần những thanh thiếu niên ở nhiều nền văn hóa lại với nhau khi các bạn được thoải mái chia sẻ quan điểm và cùng nhau giải quyết vấn đề.

“Sau khóa học, em làm quen được rất nhiều bạn bè quốc tế, bọn em luôn giữ liên lạc và trao đổi với nhau”, Khang chia sẻ.

Không chỉ trau dồi kiến thức, Tiến Khang còn có kết thân được với bạn bè quốc tế nhờ khóa học NZGCC. Ảnh: NVCC.

Khóa học có sự tham gia của nhiều học sinh đến từ đa dạng các nền văn hóa, việc trao đổi bằng tiếng Anh diễn ra xuyên suốt. Đây là một trong nhiều điểm khiến các bạn học sinh tại Việt Nam yêu thích bởi có thể cùng trao đổi, luyện thêm kỹ năng nghe - nói cũng như thuyết trình lưu loát bằng tiếng Anh.

Trao đổi với Zing News, Chế Nguyễn Phương Anh tự hào chia sẻ vốn từ vựng tiếng Anh lẫn kỹ năng giao tiếp của nữ sinh được trau dồi hơn rất nhiều sau 4 tuần học tập. Cô bạn cũng bày tỏ, điều tâm đắc nhất suốt khóa học chính là cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như gặp gỡ những bạn bè ngoại quốc đồng trang lứa.

Không chỉ Phương Anh, gần như tất cả học sinh tham gia khóa học đều bày tỏ mong muốn được tìm kiếm thêm nhiều cơ hội giao lưu quốc tế, mở rộng vòng bạn bè, trải nghiệm và hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Những thành quả này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay không ngừng nỗ lực phát triển bản thân để thay đổi chính mình và thế giới theo hướng tích cực hơn.