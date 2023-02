Gen Z phá đảo định kiến học bổng chỉ dành cho ‘con nhà người ta'

Không cần trở thành “con nhà người ta”, các bạn trẻ luôn có thể tỏa sáng từ chính chất riêng độc đáo của mình và giành Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học.

Trong suy nghĩ của nhiều người, Học bổng Chính phủ chỉ dành cho những “siêu nhân” có thành tích “khủng”. Tuy nhiên, những học sinh thuộc hội “low-key” vẫn tỏa sáng bởi những khía cạnh rất “ngầu” ngay từ chính suy nghĩ và tư duy độc đáo.

"Ngầu" theo cách riêng

Những năm gần đây, New Zealand ngày càng được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn làm đích đến cho bậc học phổ thông bởi chương trình giáo dục tiên tiến, giúp người học phát triển các kỹ năng cho tương lai. Do đó, Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) cũng thu hút nhiều bạn trẻ Việt khi mở ra cánh cửa du học từ sớm, cho các bạn cơ hội tiếp cận nền giáo dục tân tiến với khoản hỗ trợ lên đến 50% học phí năm đầu tiên tại xứ sở Kiwi.

Dù vậy, một bộ phận bạn trẻ vẫn ngần ngại bởi suy nghĩ học bổng Chính phủ chỉ dành cho hội “con nhà người ta” sở hữu thành tích học tập đáng nể. Học “đỉnh” chưa đủ, còn có những ý kiến cho rằng để đạt được học bổng, học sinh phải càn quét các hoạt động ngoại khóa từ lớn đến nhỏ, dẫn đến việc các bạn thuộc “câu lạc bộ hướng nội” càng thiếu tự tin, e dè.

Với học bổng NZSS, mỗi học sinh đều “ngầu” theo cách riêng của mình.

Tuy nhiên, với triết lý lấy người học làm trung tâm, nền giáo dục New Zealand nói chung hay học bổng NZSS nói riêng không chỉ là sân chơi dành riêng cho các “siêu nhân”, mà còn là nơi hội “low-key” thể hiện chất riêng của mình.

Điều này được thể hiện ngay từ phương thức ứng tuyển mới mẻ của học bổng. Thay vì thực hiện bài luận truyền thống, ứng viên được yêu cầu chuẩn bị một video dài không quá 90 giây để thể hiện bản thân là ứng viên sáng giá. Chính tại đây, tâm hồn thú vị mang màu sắc riêng của các bạn trẻ sẽ được tỏa sáng. Đây cũng là cơ hội để hội đồng xét tuyển nhìn nhận sự đa năng của thế hệ 10X Việt một cách trực quan.

“Low-key” tỏa sáng theo cách riêng của mình

Nền giáo dục New Zealand mang đến môi trường khai mở tư duy và phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân. Do đó, không ít du học sinh Việt Nam đã khai phóng được “chất cool” trong mình và thể hiện bản lĩnh, tiến gần hơn trên hành trình chinh phục ước mơ và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhờ học bổng NZSS.

Nhìn lại chặng đường chạm đến NZSS, Nguyễn Tuấn Minh (học bổng NZSS 2019) chia sẻ: “Hình thức ứng tuyển bằng video đã trao cho mình cơ hội làm khác đi khi được sáng tạo theo cách riêng”. Theo đó, trong video ứng tuyển, Tuấn Minh đã thể hiện trọn vẹn các khía cạnh khác nhau của bản thân từ tính cách, sở thích đến ước mơ tương lai bằng cách phân tích các ký tự trong tên tiếng Anh.

Nguyễn Tuấn Minh giành suất Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS 2019) nhờ sự tự tin và thể hiện tư duy riêng độc đáo.

Sau thời gian học ở trường Avondale College (New Zealand), Tuấn Minh đã được khai phá tiềm năng ở môn Toán nhờ sự đánh giá đúng mức của thầy cô. Không những học vượt lớp chỉ sau 2 tuần nhập học, Tuấn Minh còn “chinh chiến” các giải toán học quốc tế như đạt huy chương đồng cuộc thi Olympic Toán New Zealand (NZMO) hay giải Xuất sắc cuộc thi Toán AMC của Australia.

Tuấn Minh cho hay nhờ những hoạt động thực tiễn trong tiết học, 10X đã được trau dồi kiến thức ở môn thế mạnh, tiếp cận các môn học mới lạ, cùng mở ra những dự định mới về ngành học tương lai: “Dự định ban đầu của mình là học ngành Khoa học máy tính. Tuy nhiên, trong thời gian học trung học ở New Zealand, mình được tiếp xúc với môn Kinh doanh. Mình được tham gia hoạt động thực hành thú vị và bổ ích trong giờ học như phân tích các công ty lớn. Nhờ đó, mình yêu thích và chọn học thêm ngành Tài chính để tìm hiểu sâu hơn về ngành này”. Hiện tại, Tuấn Minh đang là sinh viên năm 2 cả hai ngành Khoa học máy tính và Tài chính tại ĐH Auckland - ngôi trường thuộc top 100 trường đại học tốt nhất thế giới theo QS.

Với Trần Gia Huy (học bổng NZSS 2019), thời gian học tại trường Green Bay High School đã giúp chàng trai trẻ đột phá những giới hạn mới của chính mình. “Ngoài câu lạc bộ môi trường trong trường, mình cũng tham gia các câu lạc bộ thể thao bên ngoài như CLB Lynndale và cùng huấn luyện viên hoàn thành đường chạy 42 km ở giải Rotorua Marathon. Điều mình bất ngờ nhất là khi tham gia các giải với tinh thần vượt lên bản thân, mình đã nhận được cúp từ Athletics Auckland. Mình coi chiếc cúp này là động lực để phấn đấu hơn nữa trong tương lai”, Gia Huy chia sẻ.

Huy cũng cho biết thêm hệ thống giáo dục linh hoạt tại New Zealand đã cho phép cậu lựa chọn các môn học yêu thích. Nhờ đó, Gia Huy có thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa như tham gia CLB bảo vệ môi trường. Sắp tới, Gia Huy sẽ nhập học ngành Khoa học môi trường tại ĐH Canterbury với học bổng trị giá 15.000 NZD. Trước đó, cậu cũng nhận được loạt học bổng từ các trường đại học hàng đầu khác của New Zealand như ĐH Waikato, ĐH Otago hay ĐH Victoria Wellington.

Trần Gia Huy tự tin nâng cấp bản thân với cơ hội học tập tại New Zealand.

Những chia sẻ của du học sinh về con đường đến với NZSS sẽ là nguồn cảm hứng và động lực để các bạn trẻ Việt Nam tiếp tục tự tin viết tiếp ước mơ vươn xa ở những chân trời mới.