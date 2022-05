Gen Z làm gì 'ở mọi vũ trụ'

Từ một câu thoại lãng mạn và đắt giá trong phim, “ở mọi vũ trụ” nhanh chóng trở thành trào lưu chế ảnh hài hước của Gen Z.

Bên cạnh những pha hành động và kỹ xảo mãn nhãn, bộ phim Doctor Strange in The Multiverse of Madness để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là câu thoại đắt giá: “I love you in every universe” (tạm dịch: Tôi yêu em ở mọi vũ trụ).

Lời tỏ tình ngọt ngào của bác sĩ Stephen Strange không chỉ là điểm nhấn lãng mạn trong phim, còn nhanh chóng trở thành trào lưu chế ảnh, câu nói xu hướng của người trẻ trên mạng xã hội.

Họ thường gắn một hành động hay trạng thái bất kỳ đằng trước cụm “ở mọi vũ trụ”, nhằm chế giễu rằng có lẽ ở thế giới song song khác, họ chẳng thể thay đổi bản tính, sở thích hay thói quen của mình, như “Tôi đau lưng ở mọi vũ trụ”, “Tôi nghèo ở mọi vũ trụ”, “Tôi thất tình ở mọi vũ trụ”...

Trước khi “Tôi yêu em ở mọi vũ trụ” xuất hiện ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel, khán giả từng biết tới câu thoại “I love you 3.000” trong bom tấn siêu anh hùng Avengers: Endgame.

Ở đầu phim, trước khi cho con gái đi ngủ, Tony Stark nói rằng “I love you tons”, một cách diễn đạt của câu “Bố yêu con rất nhiều”.

Trong khi đó, 1 tấn (1 ton) tương đương với 2.000 pound. Việc Morgan Stark nói “I love you 3.000” chỉ là một cách diễn đạt khác của câu “I love you more” (tạm dịch: Con yêu cha nhiều hơn vậy).