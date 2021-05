Gen Z Hoàng Duyên hết giống Hoàng Thùy Linh?

Khi hát “Chàng trai sơ mi hồng”, nhiều người cho rằng Hoàng Duyên giống Hoàng Thùy Linh. Lần này, với “Sài Gòn hôm nay mưa” và chất nhạc lo-fi, Hoàng Duyên mang đến cách nhìn mới.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Lo-fi

Sáng tác: Hoàng Duyên

Sản xuất âm nhạc: Khắc Hưng

Đánh giá: 7/10

Hoàng Duyên là một tân binh Gen Z của thị trường âm nhạc. Cô sinh năm 1999 và hoạt động trong mô hình công ty giải trí kiểu Hàn Quốc.

Vì thuộc về ê-kíp chuyên nghiệp, sản phẩm debut của cô là Chàng trai sơ mi hồng lan tỏa hơn kỳ vọng. Từ đó, Hoàng Duyên bất ngờ trở thành gương mặt Z đáng được lưu tâm của đời sống Vpop, bên cạnh sự thành công đã được ghi nhận của những cái tên như AMEE hay Mỹ Anh.

Hơn hai tháng sau Chàng trai sơ mi hồng, Hoàng Duyên tiếp tục góp mặt trên đường đua với Sài Gòn hôm nay mưa. Đáng chú ý đây là ca khúc do chính cô sáng tác. Sản phẩm còn có sự góp mặt của Jsol – một nam ca sĩ vẫn bị cho là “nhạt” nhưng vẫn nằm trong danh sách triển vọng trên thị trường.

Hoàng Duyên kết hợp với Jsol.

Đổi màu sắc

So với sản phẩm đầu tiên ra mắt là Chàng trai sơ mi hồng, Sài Gòn hôm nay mưa thay đổi hoàn toàn về màu sắc. Ca khúc trước là một sáng tác của Hứa Kim Tuyền với sự kết hợp khéo léo giữa chất liệu dân ca Bắc Bộ với country folk nhằm tạo nên một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi, dễ nghe mà cũng trẻ trung, bắt tai.

Khi đó, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết cách hát của Hoàng Duyên là một sự giao thoa giữa nét dân gian đương đại của đàn chị Hoàng Thuỳ Linh và phong cách pop tươi sáng của AMEE. Nhiều người dự đoán đó sẽ là con đường mà Hứa Kim Tuyền và những cộng sự định hình cho Hoàng Duyên trên con đường âm nhạc sau này.

Nhưng với bài hát lần này, Hoàng Duyên là người viết nhạc và cô đã mang màu sắc của lo-fi thay vì dân gian hay country folk.

Thứ gì làm nên lo-fi? Đó là sự không cầu kỳ, tô vẽ, không dụng công và không tỏ ra quá sắp đặt. Mọi thứ đơn giản và chill nhất có thể.

Thực ra, Sài Gòn hôm nay mưa màu pop vẫn quá rõ, độ chill chưa đạt đến mức để người nghe bỏ quên tất cả khâu sản xuất về âm thanh, kỹ thuật.

Hoàng Duyên trong MV.

Nhưng đáng ghi nhận là Hoàng Duyên và ê-kíp đã cố gắng tạo ra một ca khúc nhẹ nhàng, dễ chịu, dễ cảm và dễ nghe, nhất là trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều biến động như hiện nay.

Ca khúc do Khắc Hưng phối khí. Khắc Hưng của thời gian gần đây đã quá an toàn trong sáng tạo. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy là anh đã làm mới được Hoàng Duyên so với nữ ca sĩ của sản phẩm trước. Bản phối cũng hợp với giai điệu và nội dung ca từ.

Đúng thời điểm

Sài Gòn hôm nay mưa được viết theo cấu trúc cơ bản với hai verse phát triển xen kẽ với pre-chorus (tiền điệp khúc) và chorus (điệp khúc).

Hoàng Duyên thể hiện verse một, Jsol hát verse thứ hai. Jsol hát bè và đệm cho Hoàng Duyên trong phần tiền điệp khúc và điệp khúc. Chất giọng của cả hai khá phù hợp, Jsol góp phần tôn màu giọng của Hoàng Duyên.

Nội dung ca khúc lấy mùa mưa Sài Gòn làm mốc thời gian. Cũng mùa mưa ấy đã chất chứa nhiều kỷ niệm, cảm xúc, nỗi nhớ, sự chờ đợi.

Trong phần bình luận, nhiều khán giả cho biết ca khúc đã chạm đến cảm xúc của họ. Bởi vì những bạn trẻ ở Sài Gòn, có ai không có kỷ niệm với mùa mưa. Tuổi trẻ qua đi nhưng mùa mưa vẫn còn ở lại, năm nào cũng đến. Ngay cả khi mong cầu mưa ngừng rơi như cô gái trong ca khúc, mưa vẫn như vậy, theo quy luật muôn đời của nó.

Đương nhiên là Hoàng Duyên vẫn cần phải nỗ lực cải thiện cách xây dựng melody và đặc biệt là khâu viết ca từ, câu chuyện trong ca khúc của mình. Nội dung ca khúc thực ra khá nhạt, không có chiều sâu dù ê-kíp chia sẻ rằng so với phiên bản lần đầu, phần lời đã được sửa để "có chiều sâu hơn".

Dù vậy, với sáng tác đầu tay ra mắt thị trường, Sài Gòn hôm nay mưa vẫn có thể được coi là một điểm sáng từ giọng ca Gen Z.

Hoàng Duyên cho thấy cô là giọng ca trẻ có thể viết được nhạc và hát được sáng tác của mình. Với việc thay đổi từ màu sắc dân gian Bắc Bộ ở Chàng trai sơ mi hồng sang cô gái hiện đại, thành thị ở Sài Gòn hôm nay mưa, Hoàng Duyên cho thấy nhiều màu sắc khác nhau trong âm nhạc và hình ảnh mà cô xây dựng.

Jsol cần bước tiến trong nghề.

Jsol là nét chấm phá đẹp cho một bài hát về Sài Gòn. Jsol vẫn là một trong những giọng nam trẻ trên thị trường hiện nay, hoạt động sung sức.

Anh thuộc về ê-kíp mạnh và thiện chiến. Năm ngoái, nam ca sĩ cũng ra vài ca khúc, hợp tác từ ViruSs đến Khắc Hưng. Vấn đề của Jsol là thiếu đột phá và thiếu bản hit. Cách hát và cách chọn bài an toàn, hơi nhạt.

Mới đây, nam ca sĩ tham gia The Heroes, chưa rõ chương trình này có thể làm bước tiến sự nghiệp cho nam ca sĩ hay không. Nhưng so với các đối thủ khác, anh hiện không phải là gương mặt mạnh ở chương trình.

Jsol sinh năm 1997 và Hoàng Duyên sinh năm 1999, cả hai cùng thuộc về thế hệ Gen Z trong âm nhạc. Từ những sản phẩm âm nhạc gần đây, có thể thấy Gen Z là một thế hệ đang không mang đến sự sâu sắc, chiêm nghiệm nhưng lại có góc nhìn riêng về tình yêu lẫn cuộc sống. Mọi thứ trung dung hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng phần nào bộc lộ được màu sắc riêng của từng người.