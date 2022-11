Gen Z chờ nhất 'Avatar 2'

Theo khảo sát của Fandango, "Avatar: The Way of Water" là bom tấn được khán giả Gen Z mong đợi nhất mùa phim cuối năm 2022.

"Avatar 2" được đông đảo khán giả trẻ tuổi mong đợi. Cụ thể, Fandango đã khảo sát 1.000 người. Số liệu thống kê thu được chỉ ra rằng, trong số những phim sắp ra mắt tại rạp vào mùa phim cuối năm này, Avatar 2 (16/12) là dự án được giới trẻ Gen Z muốn xem nhất, vượt xa những đối thủ còn lại, theo Collider. Ngoài bộ phim của James Cameron, một số tác phẩm khác cũng nhận được sự mong đợi như Strange World (23/11) của Disney Animation, Babylon (23/12) của Paramount, Violent Night (2/12) của Universal/Blumhouse và Puss in Boots: The Last Wish (21/12) của Dreamworks Animation. Avatar 2 dự kiến là bom tấn phòng vé lớn nhất dịp cuối năm 2022. "Nghiên cứu của chúng tôi tiết lộ rằng xu hướng các khán giả Gen Z tới rạp xem phim vào mùa lễ tăng cao. Điều đó xuất phát từ việc nhiều dự án hấp dẫn đang và sẽ được phát hành trên màn ảnh rộng. Bắt đầu kỳ nghỉ lễ sớm, thế hệ Gen Z đã đóng góp rất lớn cho việc tiêu thụ vé, tiêu biểu như với bom tấn Black Panther: Wakanda Forever", Melissa Heller, Phó chủ tịch phụ trách bán vé nội địa của Fandango cho biết. Kết quả cuộc khảo sát được đánh giá là một tin tích cực với James Cameron. Trước đó, vị đạo diễn quái kiệt từng mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng tạm biệt loạt phim sau phần 3 nếu Avatar 2 thất bại phòng vé. Theo một số nguồn tin nội bộ, phần 4 và 5 của series Avatar vẫn đang trong quá trình thực hiện.