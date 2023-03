Gen Z bị chế giễu vì không biết dùng máy in

Không được đào tạo bài bản, lớp nhân sự trẻ thừa nhận gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị công nghệ tại nơi làm việc.

Nhiều nhân viên trẻ gặp khó khăn với những thiết bị công nghệ cơ bản như máy in hay photocopy. Ảnh: New York Post.

Theo số liệu của cơ quan việc làm LaSalle Network, gần 50% sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm 2022 cảm thấy "chưa được chuẩn bị tốt" cho các kỹ năng công nghệ cơ bản khi đi làm.

Điều đó dẫn đến tình huống khó xử khi Gen Z sử dụng thiết bị công nghệ tại nơi làm việc, chẳng hạn như máy in, máy quét, máy fax và máy tính để bàn.

Xấu hổ vì không biết dùng máy in

"Mỗi khi không biết dùng máy in tại văn phòng, tôi bị đồng nghiệp lớn tuổi cười nhạo. Nó khiến tôi thật lúng túng", Megan Whittaker, 29 tuổi, nhân viên công tác xã hội tại New York (Mỹ), chia sẻ. Cô cảm thấy buồn do không được đào tạo cách dùng thiết bị văn phòng khi còn đi học.

Sự khác biệt giữa các thế hệ trong việc vận hành thiết bị công nghệ tại văn phòng ngày càng phổ biến. Điều đó dẫn đến thuật ngữ "tech shaming" (xấu hổ công nghệ).

Dữ liệu của hãng máy tính Hewlett Packard cho thấy cứ 5 nhân viên văn phòng trẻ, một người luôn cảm thấy tiêu cực khi gặp khó khăn về công nghệ.

Ngoài ra, khả năng cảm thấy xấu hổ của người trẻ trong tình huống này cao gấp 10 lần so với các đồng nghiệp lớn tuổi.

Một nhân viên lúng túng khi sử dụng máy photocopy tại văn phòng. Ảnh: Shutterstock.

"Thật xấu hổ khi chúng tôi là thế hệ của công nghệ tiên tiến", Jazmyn Castillo, 24 tuổi, trưởng nhóm nhân sự một công ty tại Texas cho biết.

Nói với New York Post, Castillo thừa nhận không biết sử dụng máy in và photocopy tại văn phòng. Đồng nghiệp luôn giễu cợt cô mỗi khi gặp tình huống đó.

Damien Andrews, 22 tuổi, sinh viên lập trình tại Alabama thừa nhận kém hiểu biết về công nghệ cơ bản.

"Nếu yêu cầu tạo một trang web, tôi có thể viết toàn bộ chúng. Nhưng nếu bạn nhờ tôi gửi 3 tài liệu bằng máy fax, tôi phải tra cách dùng trên Google. Tôi chẳng hiểu tại sao mọi người vẫn còn gửi fax", Andrews nói.

Cần thay đổi suy nghĩ

Không chỉ sử dụng máy in hay máy fax, một số nhân viên trẻ thậm chí gặp khó với những thao tác cực kỳ đơn giản.

Trên Reddit, thành viên @mowikn thu hút sự chú ý khi phải dán nhãn "Mở nguồn màn hình" để nhắc nhở nhân viên vị trí bấm nút bật màn hình máy tính.

"Tôi nghe nói Gen Z được xem là người am hiểu công nghệ. Sau quá nhiều cuộc gọi nhờ hỗ trợ, tôi phải giải thích cặn kẽ như vậy cho họ", @mowikn viết.

Nhãn dán hướng dẫn nhân viên vị trí bấm nút mở màn hình tại văn phòng. Ảnh: @mowikn/Twitter.

Ngay cả nhân viên công nghệ thông tin cũng khó chịu khi đối mặt máy in hoặc máy fax. Randall Wade, 26 tuổi, nhân viên CNTT tại Alabama thừa nhận rất ghét máy in tại văn phòng.

Trong nhiều trường hợp, Wade gặp lúng túng ngay cả khi quét tài liệu để gửi email hoặc cho giấy vào máy in. Anh thừa nhận sẵn sàng trả tiền thuê công ty ngoài để làm những việc này.

Wade cho rằng đồ công nghệ tại văn phòng phản ánh thế hệ sếp đã lớn tuổi. "Tôi và bạn bè thường đùa rằng máy in được quản lý bởi thế hệ Boomers (sinh năm 1946-1964). Nếu là chúng tôi, mọi thứ sẽ rất khác với cách thao tác tốt hơn nhiều", Wade cho biết.

Theo khảo sát vào đầu năm của Dell Technologies với hơn 15.000 người 18-26 tuổi tại 15 quốc gia, có 56% cho biết “chỉ được hướng dẫn sơ sài, thậm chí không được đào tạo về các loại thiết bị văn phòng cơ bản”. 1/3 trong số đó khẳng định không được cung cấp đầy đủ kỹ năng tin học cần thiết cho công việc khi còn học tại trường.

Owen Kelly, 33 tuổi, kỹ thuật viên công nghệ tại Melbourne (Australia), nhận định trong tương lai, thế hệ trước không phải dạy người mới ra trường cách sử dụng máy in. Thay vào đó, họ sẽ tự tìm cách in tài liệu.

"Máy in từ lâu đã rất khó sử dụng. Nhưng đó không phải lỗi người dùng. Chúng ta đã trải qua 2 thập kỷ của thiên niên kỷ mới rồi. Không ai nên sử dụng fax nữa", Kelly chia sẻ.