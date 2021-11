Gen Z Anh, Mỹ không còn hứng thú với Facebook

Nhiều người trẻ đang quan tâm đến những nền tảng mạng xã hội khác thu hút, mới mẻ hơn. Họ coi Facebook chỉ dành cho người già, theo Insider.

Theo cuộc khảo sát của Pew Research với thanh thiếu niên Mỹ độ tuổi 12-17, năm 2012, 94% người được hỏi có tài khoản Facebook. Gần 10 năm sau, chỉ 27% thanh niếu niên cho biết đang sử dụng nền tảng này, theo cuộc khảo sát năm 2021 trên 10.000 thanh thiếu niên do công ty dịch vụ tài chính Piper Sandler thực hiện.

Facebook đang cố gắng thu hút người dùng trẻ trở lại với nền tảng song điều này sẽ không dễ dàng với tình hình hiện tại, theo Insider.

"Nền tảng cho người già"

Trey Blevins (19 tuổi), đến từ Grand Rapids, Michigan (Mỹ) cho biết cậu thích các mạng xã hội khác như Twitter, Snapchat và Instagram - nền tảng chia sẻ hình ảnh phổ biến trong giới trẻ, với 81% trong số 1.000 thanh thiếu niên được Piper Sandler khảo sát nói đang sử dụng. Facebook đã sở hữu Instagram từ khi mua lại ứng dụng này với giá 1 tỷ USD vào năm 2012.

Blevins cũng không hài lòng với những tranh cãi xoay quanh CEO Zuckerberg và công ty, ví dụ như việc Facebook không can thiệp vào những bài đăng liên quan đến nhóm biểu tình và bạo loạn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2020, sau vụ một người da đen bị cảnh sát ghì cổ đến chết.

Khi đó, bài đăng của ông Trump chứa những lời đe dọa như "When the looting starts, the shooting starts" (Khi cướp bóc xảy ra, tiếng súng sẽ nổ).

Không còn nhiều người trẻ hứng thú với Facebook. Ảnh: Ubergizmo.

Zuckerberg từng nhận xét sự cạnh tranh giữa Facebook và các ứng dụng khác ngày càng gay gắt trong vài năm qua, đặc biệt là TikTok. Trong một báo cáo của Piper Sandler, chỉ 27% thanh thiếu niên cho biết họ dùng Facebook, 73% sử dụng TikTok.

Alexis (14 tuổi, Bắc Virginia, Mỹ) nói mình không sử dụng Facebook vì "nó dành cho người già" và thích TikTok, Instagram hơn vì đó là nơi cô gặp gỡ bạn bè, tìm hiểu về các xu hướng đang phổ biến.

"Bố mẹ, ông bà và cụ tôi đều dùng Facebook. Tôi luôn xem đó là nơi dành cho những người lớn tuổi và tôi không muốn bảng tin của mình tràn ngập thông tin về việc kinh doanh, than phiền hàng xóm của họ hay những meme mà họ cho là buồn cười".

Jayden (16 tuổi, London, Anh) cho biết chỉ sử dụng Instagram, Snapchat và không hiểu "mục đích" của Facebook là gì.

"Nội dung trên Facebook quá ngẫu nhiên", cậu nhận xét.

Không còn thu hút

Megan Baron (19 tuổi, Ohio, Mỹ) sử dụng Reddit, Snapchat, Twitter và YouTube. Baron cho hay việc lo ngại về quyền riêng tư là một trong những lý do khiến cô không sử dụng Facebook và thấy rằng nền tảng này "có vẻ quá độc hại".

Đã có nhiều trường hợp dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook bị rò rỉ hoặc đánh cắp, điển hình là vào năm 2018, khi Cambridge Analytica, công ty tư vấn chính trị tại Anh đã khai thác trái phép dữ liệu của 50 triệu người dùng. Tháng 4 năm nay, một hacker đã đăng thông tin cá nhân của hơn 500 triệu người dùng Facebook lên một diễn đàn trực tuyến.

Karin von Abrams, nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường eMarketer, nói với Independent năm 2018 rằng người dùng trẻ đang chạy trốn khỏi nền tảng này vì họ muốn "thứ gì đó không chỉ là tiện ích và muốn các tính năng, chức năng mới mẻ hơn" mà các nền tảng mới như Instagram và Snapchat cung cấp.

Thanh thiếu niên đang hứng thú với nhiều ứng dụng khác mới mẻ hơn Facebook. Ảnh: Bild.

Những thanh thiếu niên được Insider phỏng vấn nói mình không biết Facebook có thể thêm gì vào nền tảng để đánh bại những cái tên khác và khiến giới trẻ muốn sử dụng.

"Thật ra tôi không biết Facebook có thể làm gì để khiến tôi muốn đăng ký tài khoản cả. Chẳng có gì trên Facebook thực sự hấp dẫn tôi mà các ứng dụng khác chưa có", Blevins nói.

"Có quá nhiều lựa chọn thay thế tốt hơn Facebook", Jayden đồng tình.

Alexis khẳng định: "Miễn là những người lớn tuổi còn dùng Facebook, tôi sẽ không đăng ký tài khoản trên đó".