GEM Center - điểm đến ấn tượng mùa lễ hội cuối năm

Mở đầu chương trình Giáng Sinh, trung tâm sự kiện tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel - Lighting Ceremony. Các khách mời cùng thắp sáng cây thông, rung chuông và thưởng thức màn trình diễn đồng ca từ dàn hợp xướng. Các ca khúc Giáng Sinh quen thuộc như All I want for Christmas is you, Last Christmas… vang lên khiến người tham gia hân hoan. Bên cạnh đó là những vũ công trong trang phục Giáng Sinh cháy hết mình, mang đến bầu không khí sôi động.