GDucky có mất điểm với rap 18+?

Trong một bản rap mashup đầu năm, GDucky đã tái xuất đầy uy lực. Anh vẫn mang đến giọng đọc và thần thái của “quái vật rap” dù có gây lăn tăn về phần lời.

Bản thu 151 mashup - Happy New Year 2021 được giới thiệu vào trung tuần tháng 2 với sự tham gia của các gương mặt underground bao gồm: MIG, J Cơ, Sử, Macchia và GDucky đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng rap. Trong đó, phần rap của GDucky được nhiều người bàn luận và chia sẻ.

Phần rap này của GDucky nằm trong single Breakfast thực tế đã được giới thiệu vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên, lần này với một nền nhạc khác, tempo khác, GDucky đã có những thay đổi đáng kể về flow, phần lời lẫn delivery (cách thi triển rap). Màn thể hiện của GDucky hiện nhận được nhiều quan tâm, cả khen lẫn chê.

Khi GDucky rap 18+

Breakfast là một bản rap rất underground trong nội dung lẫn cách phát hành, nơi quy tụ của DH, 151 GDucky, Minh. Bản rap này được các rapper đăng tải vào 8 tháng trước, khi đó GDucky chưa nổi tiếng.

Lần này, khi góp mặt trong bản thu 151 mashup - Happy New Year 2021, GDucky vẫn mang đến một phần của Breakfast nhưng hiệu ứng lại lan tỏa hơn nhiều. Nguyên nhân được cho là sức nóng của GDucky sau Rap Việt.

GDucky chỉ là một trong những rapper góp giọng trong bản mashup có tới 5 người tham gia nhưng phần của anh đang được bàn luận hơn cả, đồng thời cũng được đánh giá là bắt tai và đặc sắc nhất. GDucky đã đưa thêm cả một phần của bản rap đình đám trong Rap Việt là Tiền nhiều để làm gì vào phần thể hiện của mình trong bản mashup với các chiến hữu lần này.

Flow của GDucky rất cuốn hút, là điểm sáng nhất trong bản mashup. Ngoài ra, giọng đọc của GDucky thực sự là hấp lực, mạnh mẽ và đầy uy lực đan với sự ma mị. Nam rapper mang thần thái của “quái vật”, ngông, underground nhưng vẫn có sự ấm áp và đáng yêu của tuổi trẻ.

GDucky sau khi bước ra từ sân khấu Rap Việt.

Về phần lời, màn rap đan xen tiếng Anh và tiếng Việt, khơi gợi ngay khi cất giọng: “Này ratatouille chắc anh trở thành linguini / Anh đưa em lên sofa Xem phim như ở CGV / I’m finding out her… / They call me the Shinichi / Em ơi lên đây đu đưa đi Từ Tây Ban Nha sang Tunisia / Lênh đênh trên du thuyền mà anh thả đâu đây / I'm… you vì em là quả dâu tây / On a Dubai trip, mua cho em thật nhiều vàng / Baby please give me a beat để đêm nay anh được chiều nàng”.

GDucky toát lên là một “bad boy” ăn chơi. Nội dung phần rap xoay quanh cuộc sống hưởng thụ với du thuyền, với chuyến đi Dubai. Một phần ca từ bị cho là 18+ với ẩn dụ về chuyện nam nữ, giới tính. Đây cũng là lý do khiến màn rap của GDucky gây tranh cãi.

Nhiều khán giả nghe rap nhận xét nội dung không có gì gai góc đến mức bị phản ứng, GDucky thực tế đã tiết chế ca từ 18+ để không dung tục. Tuy nhiên, số khác tỏ ra thích GDucky ở Rap Việt với sự sâu sắc, sử thi mà cá tính trong Tiền nhiều để làm gì hơn là khi nam rapper mạo hiểm với rap ăn chơi.

Tương lai của GDucky

GDucky là một trong những rapper nhận được nhiều chờ đợi sau Rap Việt. Không hẳn vì nam rapper từng được dự đoán là quán quân, là một trong những thí sinh toàn diện nhất Rap Việt với các kỹ năng về punchline, flow, gieo vần, chất giọng, trình diễn, hơn cả thế, GDucky là một màu sắc rất riêng biệt của thị trường rap. GDucky được chính giới chuyên môn gọi là “quái vật” của rap Việt.

Sau Rap Việt, GDucky xuất hiện đầy ấn tượng trong live show Con người của Tùng Dương. Anh và divo nhạc Việt kết hợp trong S.O.S. S.O.S là một ca khúc trong album Human. Trong bản thu của album, S.O.S không phải là màn hòa giọng giữa GDucky và Tùng Dương nhưng khi trình diễn trên sân khấu, cả hai như tạo ra một màn song đấu.

Cuộc đấu giữa giọng ca pop số một với “quái vật” của rap Việt GDucky đã tạo ra chiều kích độc đáo cho live show này. Màn kết hợp còn cho thấy GDucky dù xuất thân underground và chỉ mới bước chân vào thị trường nhưng không hề lép vế trước Tùng Dương.

Tuy nhiên, ngoài S.O.S, về mặt cá nhân, GDucky chưa có sản phẩm riêng đúng nghĩa sau Rap Việt như một số thí sinh khác trong chương trình. GDucky cũng xuất hiện ít hơn trên truyền thông, mặt trận thương mại nếu so với những rapper trẻ bước ra từ chương trình truyền hình thực tế âm nhạc đình đám nhất năm 2020.

Tùng Dương từng gây bất ngờ khi kết hợp cùng G.Ducky, Á quân Rap Việt 2020 trong live show Con người. Đây là khách mời không được thông báo trước. Ảnh: Tùng Đoàn.

GDucky dường như đang thiếu một ê-kíp chuyên nghiệp để có thể vươn xa hơn hoặc anh đang chủ động ẩn mình trước những săn đón.

GDucky ở Rap Việt đã là một trường hợp rất đặc biệt. Đó là một rapper với cách rap quyền lực, hùng tráng đã thành thương hiệu. Nhưng khi bất ngờ mang đến không khí tươi vui, nhẹ nhõm, hơi trẻ con trong vòng chung kết một, anh cũng lại bị chê bai, bị nhận xét là không hợp. “Gót chân Asin” của GDucky được cho là việc anh không phải rapper phù hợp để biến hóa trong mọi phong cách.

Trở lại với 151 mashup - Happy New Year 2021, phần thể hiện của GDucky vẫn đang nhận những bình luận khen chê trái chiều, có đồng tình ủng hộ lẫn phản đối. Nhưng điều đáng ghi nhận là GDucky đã trở lại sau Rap Việt. Kiểu rap ăn chơi, 18+ có thể chỉ là một phép thử để người nghe thấy GDucky vẫn là quái vật và khi mashup anh phải là spotlight. GDucky được dự đoán là nhân tố đáng gờm của thị trường mainstream năm nay.