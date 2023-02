GDP Thái Lan tăng trưởng chậm

Dữ liệu chính thức từ Chính phủ Thái Lan cho thấy nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 2,6% trong năm 2022, thấp hơn mức kỳ vọng vốn đã được hạ thấp.

Đây là con số đã được cải thiện so với mức tăng trưởng 1,6% của năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Nhất là khi cả Malaysia và Philippines đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực ở mức 8,7% và 7,6%. Trong đó, Malaysia được hưởng lợi từ tăng trưởng xuất khẩu hàng điện tử trong quý IV/2022.

Theo Nikkei Asia, dù du lịch Thái Lan phục hồi mạnh mẽ và tiêu dùng nội địa gia tăng nhưng vẫn không thể bù đắp được sự suy giảm xuất khẩu.

Du lịch Thái Lan phục hồi tốt nhưng không thể bù đắp cho mảng xuất khẩu. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, năm qua, du lịch vẫn là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Thái Lan, đóng góp gần 20% GDP, đặc biệt khi hầu hết quốc gia đã gỡ bỏ dần các hạn chế nhập cảnh sau Covid-19.

Năm 2022, Thái Lan đón hơn 11 triệu lượt du khách, vượt mục tiêu 10 triệu được đặt ra bởi chính phủ trước đó. Sang năm nay, quốc gia này dự kiến đón 25 triệu lượt khách quốc tế với phần lớn là du khách Trung Quốc - nhóm chiếm số lượng lớn nhất và chi tiêu nhiều nhất.

Ngoài ra, chỉ số tiêu dùng tại Thái Lan trong năm qua vẫn tăng 6,3%, ngay cả khi lạm phát cơ bản đã chạm mốc 6,1%. Mức tăng trưởng này cũng phần nào giúp thúc đẩy GDP.

Thực tế, đà tăng trưởng của nước này bắt đầu đình trệ từ quý IV/2022 khi chỉ ghi nhận tốc độ tăng trưởng 1,4% so với cùng kỳ năm 2021, chậm hơn đáng kể so với mức 4,6% của quý trước đó. Và dù kết thúc năm với mức tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 5,54%, dữ liệu từ Văn phòng Kinh tế Công nghiệp cho thấy giá trị xuất khẩu của tháng 12 vẫn giảm 14,56% so với cùng kỳ năm 2021.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân đình trệ xuất phát từ nhu cầu sụt giảm do lo ngại suy thoái kinh tế từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu - những đối tác thương mại chính của Thái Lan. Thêm vào đó, sự tăng giá đột ngột của đồng baht so với đồng USD cũng gây nhiều áp lực lên các nhà xuất khẩu.

Điều này khiến Cơ quan Kế hoạch Kinh tế của Thái Lan đã phải điều chỉnh mức mục tiêu cho tăng trưởng GDP năm 2023 xuống khoảng 2,7-3,7%, thấp hơn mức 3-4% đã đặt ra vào tháng 11 năm ngoái.

Nhu cầu từ các đối tác lớn như Mỹ và châu Âu suy yếu khiến xuất khẩu Thái Lan đình trệ. Ảnh: Bangkok Post.

Ngoài ra, để xoa dịu những lo ngại về tình trạng xuất khẩu chậm lại theo chu kỳ, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng cho biết họ kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu sẽ phục hồi vào năm 2024, cùng lúc với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất nước này cũng phải tự phát triển công nghệ để phù hợp hơn với sự tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu nếu không muốn bị sụt giảm xuất khẩu trong dài hạn.

Bên cạnh thúc đẩy xuất khẩu, Chính phủ Thái Lan cũng hứa hẹn ban hành những chính sách ưu tiên cho các khoản nợ nhỏ lẻ của hộ gia đình và doanh nghiệp để cải thiện nền kinh tế.