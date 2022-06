GDP quý II tăng 7,72%, trong khi 6 tháng tăng 6,42%, đều cao hơn cùng kỳ các năm có dịch Covid-19 là 2020-2021, nhưng thấp hơn các năm trước đó.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6, GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021.

GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 và 2021, nhưng thấp hơn tốc độ của các năm 2018 và 2019.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,70%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,66%; khu vực dịch vụ tăng 6,6%.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%.

Tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm giai đoạn 2018-2022 Tổng cục Thống kê Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022

% 7.28 6.98 2.04 5.74 6.42

Trong tháng 6, cả nước có gần 13.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm nhẹ so với tháng trước; tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước đạt 471.800 tỷ đồng , tăng mạnh ở mức 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu trong quý II ước đạt 96,8 tỷ USD (tăng 21%), còn 6 tháng đạt 185,94 tỷ USD (tăng 17,3%). Còn nhập khẩu trong quý II ước đạt 97,6 tỷ USD (tăng 15,7%) và trong 6 tháng ước đạt 185,23 tỷ USD (tăng 15,5%).

Dù giá xăng tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,69% so với tháng trước; nhưng đã tăng 3,18% so với tháng 12/2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44%.

Lạm phát đến lúc này đã tăng 3,37% so với cuối năm 2021. Ảnh: Chí Hùng.

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 đạt 236.700 lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 6 tháng, khách quốc tế đạt 602.000 lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19.