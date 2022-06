GĐ Văn phòng đất đai Bình Định: 'Có người xin nghỉ việc vì sợ ở tù'

Ngày 28/6, phóng viên Dân Việt đã có buổi làm việc trực tiếp với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Bình Định Đặng Hữu Bình, sau khi nhiều lãnh đạo các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh này bị khởi tố, bắt tạm giam và đang chờ xem xét kỷ luật, liên quan đến sai phạm cấp sổ đỏ. Sự việc chưa có tiền lệ trong quá trình hoạt động của cơ quan này.

"Các sai phạm đều xảy ra trước khi thành lập văn phòng đăng ký 1 cấp. Đây là trường hợp đầu tiên nên tâm lý của một số anh em có phần dao động. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, thực hiện công việc phải đúng quy định Nhà nước. Sai sót về mặt chuyên môn có thể bị kiểm điểm kỷ luật, nhưng cố tình vi phạm pháp luật thì khó chấp nhận, không thể để một vài trường hợp ảnh hưởng toàn cơ quan", ông Bình khẳng định.

Với vụ việc 2 lãnh đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phù Mỹ, gồm Giám đốc Hồ Mạnh Cường bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về 2 tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Phó giám đốc Nguyễn Công Trứ bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Bình cho biết đã có quyết định điều động Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hoài Ân Nông Thanh thay thế vị trí ông Hồ Mạnh Cường.

"Chúng tôi vận động cả hệ thống cán bộ đủ điều kiện về nhận nhiệm vụ tại chi nhánh Phù Mỹ nhưng không ai dám, bởi địa bàn ở đây đang nóng, tình hình phức tạp nên tâm lý anh em lo sợ và từ chối đề nghị nhận nhiệm vụ. Rất may, anh Nông Thanh đồng ý điều động và Văn phòng đất đai tỉnh hỗ trợ thêm 3 nhân sự giúp việc", ông Hữu Bình nói.

Theo ông Hữu Bình, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan này đã nhận được đơn xin nghỉ việc của 3 cá nhân đang công tác tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phù Mỹ với lý do áp lực công việc, lo sợ dính đến pháp luật phải ở tù.

Hiện tại, một người được lãnh đạo thuyết phục, vận động đã xin rút đơn ở lại làm việc, một người vẫn giữ ý định nghỉ việc chưa chịu rút đơn, còn riêng một nam chuyên viên khác thì không đủ điều kiện để giải quyết chế độ thôi việc do nằm trong diện bị điều tra vụ án.

Còn riêng vụ ông Phạm Thế Phong, Giám đốc và ông Nguyễn Tiến Sĩ, cán bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Canh đang bị đề nghị xem xét kỷ luật Đảng và chính quyền do tham mưu, xác nhận sai vụ việc khiến UBND huyện Vân Canh giao đất, cấp sổ đỏ trái luật với tổng diện tích lên đến hàng chục ha đất rừng cho 5 cán bộ và người dân, ông Đặng Hữu Bình cho hay cơ quan này chỉ mới biết được thông tin qua báo chí.

"Vụ việc công an kết luận, huyện họp xem xét kiểm điểm kỷ luật nhưng chúng tôi không được tham gia. Tôi yêu cầu ông Phạm Thế Phong báo cáo nhưng họ cũng chỉ mới biết thông tin qua báo chí, chưa nhận được văn bản chính thống từ Huyện ủy,, UBND huyện chỉ đạo giải quyết cụ thể. Vì vậy, chờ Huyện ủy Vân Canh có quyết định xử lý mặt Đảng trước, rồi chúng tôi tính việc xử lý mặt chính quyền theo hình thức tương xứng", ông Bình chia sẻ.

5 tháng đầu năm, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trễ hạn 3 hồ sơ với dân do lỗi của cán bộ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tuy nhiên, ông Bình cho rằng đã xuất hiện tình trạng nhiều người đang công tác ở các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định có tâm lý dao động, vì sự việc này không chỉ riêng ở Vân Canh.

"Nhắc đến cấp đất theo dự án anh em nào cũng sợ và lo lắng, bởi cả hệ thống chi nhánh đều ký form như vậy, nếu thiếu sót kiểu như ở Vân Canh thì bị cả chùm, các huyện đều giống nhau và việc va vấp anh này anh em nào cũng có. Ví dụ, ở dự án 672 của Vân Canh thì các huyện có dự án đều cùng kiểu ký đấy, nếu lỡ xui xẻo lọt danh sách anh Môn, anh Mức (lãnh đạo xã) nhận sổ giao đất, anh em trên này đâu có biết, khi bị phát hiện thì cũng bị xử lý", ông Bình nhận định.

Người đứng đầu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định cho biết quân số toàn ngành có 300 người. Lãnh đạo ngành đã trấn an các cán bộ có tâm lý dao động, cứ yên tâm làm việc, bám theo quy trình, đúng quy định của Nhà nước để thực hiện, tự kiểm tra phòng ngừa, hạn chế việc xảy ra sai phạm.

"Nghề cấp sổ đỏ từ xa xưa chả ai khen, nghe nhắc đến cấp sổ là có sự "hoạnh họe" người dân ở đó rồi. Từ ngày thành lập văn phòng đăng ký đất đai đến nay thì bản chất công việc đã có sự tiến triển, thay đổi rất lớn. Chúng tôi tiếp tục tiếp thu ý kiến, cải cảnh hành chính, cố gắng không để hồ sơ chậm trễ, trả hồ sơ đúng hạn cho dân", ông Bình cam kết.

71 hồ sơ bị trễ hạn do lỗi của cán bộ

5 tháng đầu năm 2022, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định và 11 chi nhánh các địa phương đã tiếp nhận 63.349 hồ sơ đất đai. Trong đó, có 71 hồ sơ trễ hạn do lỗi từ cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, làm chậm so với thời hạn trả hồ sơ người dân (Phù Cát 19 hồ sơ, Tuy Phước 11 hồ sơ, Hoài Nhơn 9 hồ sơ, Quy Nhơn 8 hồ sơ, An Nhơn 7 hồ sơ...).

"Đầu năm đến nay, trừ An Lão thì hầu hết văn phòng chi nhánh các địa phương đều bị yêu cầu kiểm điểm, do lỗi trễ hạn trả hồ sơ cho dân", ông Bình cho hay.