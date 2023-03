Gây tai nạn giao thông còn chống người thi hành công vụ

Sau khi gây tai nạn, Nhất không dừng lại để giải quyết hậu quả mà điều khiển ôtô bỏ chạy rồi có hành vi chống đối cảnh sát.

Ngày 20/3, TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Đình Nhất (36 tuổi, trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) và Lê Đức Tùng (33 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 3/10/2022, Trần Đình Nhất điều khiển ôtô va chạm với xe môtô do anh Cao Thanh Tân điều khiển chở theo anh Nguyễn Hữu Minh trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Kỳ Anh.

Sau khi gây tai nạn, Trần Đình Nhất không dừng lại để giải quyết hậu quả mà điều khiển ôtô bỏ chạy. Đến phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tài xế này bị lực lượng công an và người dân chặn lại.

Bị cáo Nhất và Tùng tại phiên xét xử sơ thẩm.

Sau đó, Công an thị xã Kỳ Anh đã cử tổ công tác do ông Hà Văn Thọ, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh làm Tổ trưởng đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

21h cùng ngày, tổ công tác yêu cầu Trần Đình Nhất xuống ôtô để làm việc nhưng Nhất chống đối, không chấp hành mà có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm tổ công tác.

Khi tổ công tác khống chế được Trần Đình Nhất lên ôtô trưng dụng của người dân để đưa về trụ sở công an làm việc thì Lê Đức Tùng (bạn của người bị Nhất gây ra tai nạn trước đó) chạy đến hô “đây không phải xe công an” rồi đẩy Trần Đình Nhất ra khỏi xe và dùng tay đóng cửa xe ôtô lại, ngăn cản tổ công tác đưa Trần Đình Nhất về trụ sở làm việc.

Sau đó, Lê Đức Tùng ngăn cản lực lượng chức năng không cho đưa ôtô gây tai nạn về trụ sở.

Tổ công tác giải thích và yêu cầu không được ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ nhưng Lê Đức Tùng không chấp hành mà còn hô hào gây khó khăn.

Việc ngăn cản này sau đó được Tùng khai nhận do muốn giữ Nhất và phương tiện gây tai nạn lại để chờ người của mình lên giải quyết.

Khi ông Nguyễn Duy Hoàng cùng tổ công tác đang khống chế để đưa Trần Đình Nhất về trụ sở công an thì người này dùng tay đấm vào mặt và làm rách áo của anh Hoàng.

Khi bị đưa lên xe công vụ, Trần Đình Nhất vùng dậy dùng chân đạp vào người một cán bộ trong tổ công tác.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Đình Nhất 20 tháng tù; Lê Đức Tùng 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 20 tháng cùng về tội danh trên.