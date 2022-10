Gầy lên ngôi, thân hình ngoại cỡ lỗi mốt

Những phụ nữ mang thân hình mũm mĩm giờ đây cảm thấy "lạc lõng" khi vóc dáng gầy đang có dấu hiệu bùng nổ trở lại.

Đã 6 tháng kể từ khi Kim Kardashian thông báo cô giảm được 7 kg trong 3 tuần để mặc chiếc váy của Marilyn Monroe dự Met Gala. Theo Vogue, đây là hành động kết thúc kỷ nguyên tôn vinh thân hình ngoại cỡ.

“Việc giảm cân của Kim không phải là vết nứt duy nhất trong quá trình hòa nhập cơ thể. Sự trở lại của thời trang Y2K - phong cách gắn liền với những chiếc quần jeans cạp trễ - và một vài yếu tố khác đã khiến sự ham muốn thân hình gầy quyến rũ tăng cao”, Marielle Elizabeth - cây bút của Vogue, fashion blogger chuyên viết về mẫu ngoại cỡ - bày tỏ quan điểm.

“Tôi thấy mình bị lùi lại phía sau”

Sau Tuần lễ thời trang New York, nhiều nhà văn hay người có tầm ảnh hưởng lớn thắc mắc về sự đa dạng trên các sàn diễn. The Fashion Spot đưa ra báo cáo cho thấy kể từ mùa mốt Xuân năm 2016, sự đa dạng về kích cỡ đã tăng lên đều đặn, đạt đỉnh vào mùa Xuân năm 2020 với 68 người mẫu ngoại cỡ xuất hiện trong các buổi trình diễn (chiếm 5% tổng số người mẫu). Tuy nhiên, tại các show mùa Xuân năm 2023, sự thiếu đa dạng được cảm nhận rõ.

Là người mang thân hình mũm mĩm, Marielle từng cảm thấy mình được tôn trọng hơn khi ngành thời trang có những bước tiến trong việc chấp nhận cơ thể 10 năm qua. Dòng plus-size của Abercrombie là sự khởi đầu dành cho khách hàng có kích thước lớn vào năm 2006. Sau đó, những người nổi tiếng ngoại cỡ như Lizzo, Aidy Bryant và Jennifer Coolidge đã không ngừng gửi gắm thông điệp tích cực về cơ thể.

Nhiều người nhận thấy sự đa dạng cơ thể trên sàn diễn đang có sự giảm sút rõ rệt trong mùa tuần lễ thời trang vừa qua. Ảnh: Vogue.

“Đến bây giờ, đột nhiên tôi thấy mình bị lùi lại phía sau. Tôi đang tự hỏi sự trượt dốc này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp thời trang? Tôi cũng chẳng biết những người trẻ theo chủ nghĩa tự do về cơ thể sẽ thấy thế nào trong thời kỳ ‘gầy’ được tôn thờ”, Marielle nói thêm.

Đối với Gianluca Russo - tác giả của The Power of Plus, anh cho rằng sự thoái trào về tính đa dạng của cơ thể là điều không thể tránh khỏi. Vào những năm 1990, phong trào ngoại cỡ cũng tạo thành cơn sốt nhưng cũng dần chìm vào quên lãng sau một thời gian. Theo Gianluca, từ Hollywood đến sàn diễn của Tuần lễ thời trang New York, độ “gầy” đang trở thành tâm điểm.

Gần đây, USA Today nhận định: “Xu hướng gầy đang được tạo điều kiện để hồi sinh”. Khi Kim Kardashian cố gắng giảm cân kết hợp với sự phổ biến của pilates, quần jeans ống thấp Y2K, chuyên gia dự đoán phụ nữ sẽ lại thích gầy.

Xu hướng độc hại không điểm dừng

Theo các báo cáo, số người mắc chứng rối loạn ăn uống có sự gia tăng đáng kể. Việc giảm cân quá mức của những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn đến các người mẫu trên sàn diễn thực sự tác động mạnh đến người trẻ tuổi.

Kimberly Nicole Foster - nhà phê bình văn hóa - cho biết nhiều người đang gặp phải áp lực về việc cắt giảm calories, buộc cơ thể gầy đi. “Liệu vòng ba của tôi có quá to? Có phải đùi của tôi quá lớn? Tôi có đang ăn quá nhiều? Đó là những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu họ”, Foster nói.

Trong khi đó, giáo sư xã hội học Abigail Saguy chia sẻ: “Cơ thể không giống quần áo, mặc vào rồi vứt xuống. Thật nguy hiểm khi các cô gái trẻ ngày nay thường chạy theo xu hướng nhưng không biết điều đó đúng hay sai”.

Là một phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Colorado, Colorado Springs thường nghe các sinh viên của mình phàn nàn về hình dáng cơ thể. Khi đó, họ tìm đến các biện pháp không lành mạnh, gây ra nhiều hậu quả về sức khỏe.

Quần, váy cạp trễ giúp khoe hông được lăng xê nhiều trong mùa mốt Xuân - Hè 2023. Ảnh: Vogue.

Foster nói những người nổi tiếng như Kim Kardashian thừa khả năng chi trả cho phẫu thuật, kế hoạch ăn uống và huấn luyện viên để thay đổi cơ thể. Vốn nổi tiếng với vóc dáng đầy đặn, cô nhanh chóng chuyển sang chuộng thân hình gầy. Trong khi đó, nhiều người đã đầu tư thời gian và tiền bạc để theo đuổi vóc dáng đầy đặn như Kim. Điều đặc biệt là khi có được thân hình đó, họ mới nhận ra nó không còn là tiêu chuẩn sắc đẹp nữa.

Loạt thương hiệu quần áo sau một thời gian “bám” theo xu hướng ngoại cỡ cũng phải bỏ cuộc. Chẳng hạn như Loft đã thông báo không cung cấp thiết kế trên size 18. Nhà bán lẻ chuyên dòng ngoại cỡ của Canada Addition Elle đóng cửa vào năm 2020. Chưa đầy một năm kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2021, Old Navy có kế hoạch thu nhỏ quy mô.

Trước vấn đề này, nhà tư vấn chiến lược Nicolette Mason xác nhận: “Mở rộng kích thước đối với các thương hiệu là một nỗ lực rất tốn kém. Liệu các thương hiệu có đủ khả năng chi trả? Họ có thể làm nhưng điểm mấu chốt là thu hút khách hàng vẫn cần được chú trọng đầu tư hơn”.

Thay vì tạo ra các sản phẩm nhắm tới phân khúc khách hàng mới, các thương hiệu thường có xu hướng quay trở lại tập trung nguồn lực vào cơ sở khách hàng hiện tại. Bởi họ dễ dàng nhìn thấy số tiền mình có thể kiếm được từ những khách hàng đó.

Không chỉ các nhà thiết kế, sự phổ biến của các phương pháp tập luyện cũng khiến những người ngoại cỡ gặp áp lực. Các chế độ tập luyện như pilates và barre (phương pháp kết hợp múa ballet, yoga và pilates) có thể rất tốt cho sức khỏe nếu chúng được theo đuổi như cách để lấy lại cân bằng. Tuy nhiên, nhiều người đã cố tập những bộ môn này để có vóc dáng chuẩn theo thời đại.

“Có con đường nào cho những người như chúng ta?” là câu hỏi Marielle Elizabeth đặt ra dù cô biết nó sẽ không được giải đáp trong thời điểm hiện tại.

Foster đang nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ tính đa dạng của cơ thể trên các trang mạng xã hội. Cô cho rằng nếu kiên trì cùng nhau, mọi người sẽ chống lại được vấn đề tiêu cực này.