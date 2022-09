Gây cháy nhà do đổ xăng đốt xe con trai

Do mâu thuẫn, cãi nhau với con trai tại nhà mẹ đẻ và không kìm chế được bản thân, Quỳnh đã cầm can xăng đổ lên xe của con trai rồi châm lửa đốt.

Ngày 19/9, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, cho biết vừa tiến hành bắt giữ Âu Văn Quỳnh (SN 1985, trú tại thôn Cốc Lùng, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Âu Văn Quỳnh dùng xăng đốt cháy môtô gây cháy lan vào nhà bà Hà Thị Lùng (là mẹ đẻ của Quỳnh, trú cùng thôn), lực lượng chức năng triển khai lực lượng đến hiện trường cùng người dân xung quanh kịp thời dập tắt đám cháy, rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy xe môtô lan ra khu vực nhà, hư hỏng tài sản.

Tại cơ quan công an, Quỳnh khai nhận do mâu thuẫn, cãi nhau với con trai tại nhà mẹ đẻ và không kìm chế được bản thân, Quỳnh đã cầm can xăng đổ lên xe của con trai rồi châm lửa đốt.

Xe bị cháy phát ra tiếng nổ và cháy lan làm hư hỏng các đồ đạc để ở hiên nhà, tường nhà bị ám khói đen làm mọi người hoảng loạn, mất trật tự an ninh thôn, xóm.

Công an xác định tổng giá trị tài sản thiệt hại mà Quỳnh gây ra là khoảng 13 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.