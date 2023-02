Gastrosexual - con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày

Nguyên mẫu của gastrosexual là nam giới 25-45 tuổi và có tài nấu ăn ấn tượng.

Gastrosexual /ˌɡæs.trəʊˈsek.ʃu.əl/ (danh từ): (Tạm dịch) Chàng trai bếp núc

Định nghĩa:

Gastrosexual là khái niệm dùng để chỉ một người đàn ông sử dụng kỹ năng nấu ăn để gây ấn tượng với bạn bè và các đối tác tiềm năng. Đôi khi, gastrosexual cũng được dùng để chỉ phụ nữ.

Nguyên mẫu của gastrosexual là những người đàn ông nam tính, năng động ở độ tuổi 25-45. Họ đã truyền cảm hứng cho nhiều người coi nấu ăn là một sở thích, mục tiêu để theo đuổi thay vì chỉ coi là công việc gia đình.

Khái niệm này xuất hiện vào năm 2008, nổi lên từ một báo cáo của PurAsia - công ty con của công ty thực phẩm Mars. Tiền tố gastro trong gastrosexual có nguồn gốc từ gastē trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là dạ dày. Tiền tố này thường xuất hiện trong các từ liên quan thực phẩm và ăn uống, ví dụ như gastronomic (ẩm thực học), gastronaut (người thích sáng tạo với đồ ăn), gastropub (quán rượu có đồ ăn ngon)...

Ứng dụng của gastrosexual trong tiếng Anh:

- Gastrosexuals are a new generation of men who consider cooking more a hobby than a household chore and use their kitchen prowess to seduce women.

Dịch: Những chàng trai bếp núc là một thế hệ đàn ông coi nấu ăn là sở thích hơn là một công việc gia đình và sử dụng kỹ năng bếp núc để thu hút phụ nữ.

- Jamie Oliver, Gordon Ramsey, Heston Blumenthal, Rex Newmark, Keith Floyd are all examples of the gastrosexual.

Dịch: Jamie Oliver, Gordon Ramsey, Heston Blumenthal, Rex Newmark, Keith Floyd là những ví dụ điển hình của chàng trai bếp núc.