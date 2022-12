Gary Neville đổi thái độ với Ronaldo

"Tôi muốn nói đôi chút về Cristiano Ronaldo. Việc phải chứng kiến hình ảnh cậu ấy khóc trong đường hầm thực sự khủng khiếp đối với tôi", Daily Mail dẫn lại phát biểu của Gary Neville.

"Đó là hình ảnh chung của một cầu thủ khi kết thúc sự nghiệp, nhưng với Ronaldo thì khác. Cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, nếu không muốn nói là hay nhất mọi thời đại. Thật buồn khi phải chứng kiến Ronaldo khóc. Cậu ấy đã có những ngày tháng khó khăn", cựu hậu vệ Man United nói thêm.

Trước đó, Neville từng chỉ trích đồng đội cũ người Bồ Đào Nha bằng những phát ngôn như "Ronado là cầu thủ hết thời" hay "Man United chơi hay hơn khi không có Ronaldo".

Ở tuổi 37, Ronaldo lỡ hẹn với chức vô địch World Cup anh hằng ao ước. Dấu ấn ở giải đấu trên đất Qatar của CR7 chỉ là bàn thắng vào lưới Ghana tại vòng bảng.

Sau World Cup, Ronaldo đứng trước tương lai bất định. Tiền đạo sinh năm 1985 đã liên hệ với một vài đội bóng lớn như PSG, Bayern Munich nhưng đều bị từ chối. Vừa qua, Al Nassr - đội bóng Saudi Arabia mời chào bằng mức lương 500 triệu euro trong 2 năm. Tuy nhiên, CR7 vẫn chưa đồng ý vì muốn tiếp tục gắn bó với môi trường bóng đá châu Âu.

Sau khi Bồ Đào Nha bị loại, A Bola mở một cuộc khảo sát về nguyên nhân thất bại trước Morocco. 51,9% CĐV cho rằng lỗi thuộc về HLV Fernando Santos. 22,3% người bầu chọn cho rằng "Seleccao" thua vì các vị trí chơi dưới sức, 9,3% số phiếu bầu quy trách nhiệm cho Ronaldo.

2 nguyên nhân còn lại, Morocco chơi tốt hơn và công tác của tổ trọng tài nhận lần lượt 9,7% và 6,9%.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019