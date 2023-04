Garnacho chọn tham dự U20 World Cup

Nhà báo người Argentina, Damian Villagra thông tin rằng Alejandro Garnacho sẽ góp mặt trong thành phần đội tuyển Argentina dự giải U20 World Cup 2023. Chia sẻ trên Twitter, Villagra viết: "Quyết định của Alejandro Garnacho là sẽ đến và chơi tại World Cup (U20- PV) trong màu áo tuyển quốc gia Argentina".

Garnacho đang ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá hồi tháng 3, sau trận hòa 0-0 trước Southampton. Anh phải rời sân Old Trafford bằng nạng ngay sau đó. Trước chấn thương, cầu thủ người Argentina ghi được bốn bàn cho đội bóng của Erik ten Hag.

Mới đây, chiến lược gia người Hà Lan khá lạc quan khi được hỏi về tình hình chấn thương của cậu học trò. Ông cho biết: "Cậu ấy chắc chắn trở lại trước khi mùa giải kết thúc. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ góp mặt ở giai đoạn cuối, nhưng tôi không muốn gây quá nhiều áp lực lên đội ngũ y tế và Garnacho trong việc ấn định ngày trở lại".

Quyết định tham gia U20 World Cup của Garnacho vẫn chưa được Man Utd hoặc Argentina xác nhận. Tuy nhiên, một số CĐV "Quỷ đỏ" bày tỏ sự lo lắng.

Một người hâm mộ viết: "Vì vậy, cậu ấy sẽ không có mặt trong trận chung kết FA Cup". Một CĐV khác đặt câu hỏi: "Alejandro, anh bạn?"

U20 World Cup 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 20/5, trong khi đó, trận chung kết FA Cup diễn ra vào ngày 3/6. Dĩ nhiên, nếu lựa chọn trở về phục vụ đội tuyển quốc gia, Garnacho sẽ không thể cùng Man Utd chạm trán Man City.

Theo thể thức của năm nay, U20 World Cup sẽ gồm 24 đội, được chia vào 6 bảng đấu để tranh tài và tìm ra nhà vô địch. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền trực tiếp vào vòng 16 đội. Ngoài ra 4/6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ được đi tiếp.

Trận đấu khai mạc của U20 World Cup 2023 sẽ là giữa ĐKVĐ châu Á U20 Uzbekistan và chủ nhà Argentina. Hai đội còn lại của bảng đấu này là Guatemala và New Zealand.

