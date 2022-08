Gareth Bale thay đổi

Tiền đạo người Xứ Wales ghi 2 bàn sau 4 trận cho Los Angeles FC (LAFC). Anh dần thích nghi tốt với cuộc sống mới sau khi rời Real Madrid.

Những tháng cuối sự nghiệp của Gareth Bale ở Tây Ban Nha không suôn sẻ. Thậm chí, nhà báo Manuel Julia Dorado gọi Bale là "ký sinh trùng" để ám chỉ việc anh ăn bám Real Madrid.

Bất chấp những chỉ trích, cựu sao Tottenham vẫn liên tục tỏa sáng khi trở về phục vụ ĐTQG. Trong trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2022 hồi tháng 6, Bale giúp Xứ Wales có suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mùa giải 2021/22 khép lại, Bale chuyển sang khoác áo LAFC. Một chân trời mới mở ra cho cựu sao Tottenham.

Bale đang hòa nhập tốt với cuộc sống tại Mỹ.

Sự thay đổi

"Tôi còn nhiều năm nữa trong sự nghiệp để cống hiến. Tôi không đến đây để chơi bóng trong 6 hay 12 tháng. Thi đấu ở MLS mang lại cho tôi cơ hội tốt nhất để đến với những giải đấu xa hơn", Bale nói trong bài phát biểu ra mắt LAFC.

Bale chọn gia nhập CLB Los Angeles theo bản hợp đồng tự do có thời hạn tới tháng 6/2023. Quyết định sang Mỹ của cựu sao Real Madrid khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi cầu thủ này vẫn là ngôi sao đẳng cấp thế giới. Bale cũng vừa giành chức vô địch La Liga, Champions League cùng Real Madrid.

Tuy nhiên theo Marca, MLS chính là môi trường thích hợp với Bale thời điểm này. Hiện tại, tay săn bàn sinh năm 1990 chỉ muốn tìm một đội bóng phù hợp, nơi anh có thể ra sân thường xuyên, từ đó duy trì thể lực và phong độ đến khi World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11.

Trong buổi lễ ra mắt CĐV LAFC trên sân nhà Banc of California, Bale có quay một clip gửi lời chào đến người hâm mộ bằng tiếng Tây Ban Nha. Điều đó gây bất ngờ bởi tuyển thủ Xứ Wales từng bị truyền thông chỉ trích vì không chịu học ngôn ngữ này lúc còn khoác áo Real Madrid.

Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của Bale và cũng là ngôn ngữ chính của Mỹ. Do đó, việc tiền đạo 33 tuổi sử dụng tiếng Tây Ban Nha là không hợp lý, trừ phi đó là lời đáp trả cho những chỉ trích nhắm vào anh suốt thời gian chơi bóng ở xứ sở bò tót.

Trong 9 năm ở Real, người ta hiếm khi nghe Bale nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. AS nhận định việc không thật sự nắm bắt được ngôn ngữ này là một trong những lý do khiến anh khó hòa nhập với cuộc sống tại sân Bernabeu. Tuy nhiên, Bale thật sự nói được tiếng Tây Ban Nha. Điều đó được anh thể hiện trong các buổi tập và trong phòng thay đồ LAFC.

Tiền vệ Ilie Sanchez tiết lộ Bale thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với cầu thủ này và các đồng đội Nam Mỹ khác trong đội hình. Đó là bằng chứng cho thấy Bale đang thay đổi.

Hình ảnh thường thấy giai đoạn cuối Bale khoác áo Real.

Bale rũ bỏ hình ảnh chán nản

Bale cho thấy anh đang tìm lại được hạnh phúc ở Mỹ. Tiền đạo này cảm thấy bản thân nhận được sự trân trọng mà anh không có suốt nhiều năm khoác áo Real. Cổ động viên LAFC nồng nhiệt chào đón siêu sao Xứ Wales và liên tục hô vang tên anh trên khán đài.

Trong những ngày đầu khoác áo LAFC, Bale hét vào một chiếc loa phóng thanh, khuyến khích người hâm mộ ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Anh trở thành tâm điểm của bữa tiệc ăn mừng, điều gần như không tồn tại ở Tây Ban Nha.

Hình ảnh này trái ngược với khoảng thời gian cuối ở Real. Bale chán nản, thường xuyên lấy lý do sức khỏe để từ chối ra sân ở Bernabeu. Bale không tham dự lễ ăn mừng chức vô địch mùa trước của "Los Blancos". Anh lý giải: "Thật thất vọng khi tôi không thể tham gia cùng đội do chứng co thắt lưng tồi tệ nhưng tôi thật sự tự hào về đội bóng vì giành được danh hiệu".

Thế nhưng, anh không bỏ lỡ bất kỳ đợt tập trung nào cùng tuyển Xứ Wales. Cựu sao Tottenham vẫn chạy hùng hục mỗi khi lên tuyển khiến truyền thông Tây Ban Nha càng có lý do chỉ trích anh. Bale vắng mặt trận thua Barcelona 0-4 cả khi Karim Benzema chấn thương. 4 ngày sau, anh đá chính và lập cú đúp giúp Xứ Wales thắng Áo với tỷ số 2-1 trong trận bán kết play-off vòng loại World Cup 2022.

Trong chuyến du đấu của Real Madrid trên đất Mỹ hè này, Bale đến thăm các đồng đội cũ. Anh trò chuyện và cười đùa với họ. Việc thoát khỏi Real cũng giúp Bale có cái nhìn thiện cảm hơn về đội bóng cũ.

Và trên hết, Bale đang tận hưởng niềm vui chơi bóng. Trận gần nhất, Bale vào sân từ ghế dự bị và có pha solo ghi bàn đẹp mắt, góp công vào thắng lợi 4-1 của của LAFC trước Real Salt Lake.

Đó là những bằng chứng cho thấy Bale đang thay đổi. Hình ảnh buồn bã, thất vọng và vật vờ trên ghế dự bị hoàn toàn biến mất khi Bale cập bến MLS. Bale cười nhiều hơn, niềm nở hơn và thoải mái thể hiện bản thân.

Giai đoạn cuối sự nghiệp của Bale tại Tây Ban Nha, CĐV Real chắc chắn không thể quên khoảnh khắc chân sút này gác chân lên ghế, ngáp dài khi ngồi trên khán đài xem đội nhà thi đấu. Khi Bale chán nản, khó có thể đòi hỏi gì hơn ở anh.

Nhưng Bale đã bỏ những chuyện không hay ở lại phía sau. Cuộc sống mới tại Mỹ đang giúp Bale tìm lại cảm hứng cho sự nghiệp. Đó là bước đệm để người hâm mộ có thể chứng kiến một Bale bùng nổ nhất tại World Cup 2022.