Gặp sóng lớn, tàu bị đắm khi vào đất liền khiến một ngư dân tử vong

Ngày 5/2, đại diện UBND xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/2 tại vùng biển gần địa phương.

Theo đó, anh Trần Văn Kiệm (SN 1983, trú xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn) điều khiển tàu sắt chở 323 lô hàu di chuyển từ hòn Gội (xã Quan Lạn) vào đất liền huyện Vân Đồn.

Trên tàu lúc này còn có anh Nguyễn Đình Thắng (SN 1982, trú phường Phong Hải, TX Quảng Yên) và anh Đào Văn Dân (SN 1990, trú xã Hòa Lộc, huyện Hòa Lộc, Thanh Hóa).

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Kiệm điều khiển tàu đến vùng biển thuộc xã Bản Sen thì bị đắm do gặp sóng to làm nước tràn vào tàu.

Anh Nguyễn Văn Thường (SN 1975, trú xã Đông Xá, Vân Đồn) thấy sự việc liền điều khiển tàu sắt tới ứng cứu, đưa 3 người lên tàu của mình.

Trong lúc sơ cứu và sưởi ấm cho 3 người bị nạn, phát hiện anh Thắng hơi thở yếu, không còn tỉnh táo nên được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, nhưng anh Thắng đã tử vong.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.