Gấp rút in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đến nay, đa số địa phương đã tiếp nhận đề thi gốc và bắt đầu thực hiện công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hơn một tuần nữa, khoảng một triệu học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các địa phương đang rốt ráo hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho kỳ thi, trong đó công tác bảo mật đề thi được đặc biệt chú trọng sau những vụ “lọt”, lộ đề thi đã xảy ra trong kỳ thi năm 2021.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Nam Định. Ảnh: Lao Động.

Bảo mật 3 vòng độc lập

Theo ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc GD&ĐT Nam Định, địa phương đã tiếp nhận đề thi gốc và từ 29/6 bắt đầu thực hiện in sao đề thi theo số lượng thí sinh đăng ký dự thi.

Công tác in sao và vận chuyển đề thi được địa phương đặc biệt chú trọng, đảm bảo an toàn theo quy định. Khu vực in sao đề thi kín đáo, biệt lập, được bảo mật 3 vòng độc lập và được bảo vệ nghiêm ngặt, có đầy đủ phương tiện bảo mật. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai cụ thể đảm bảo nghiêm túc.

Tại Quảng Ngãi, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, đến thời điểm này, mọi công tác rà soát, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Hiện, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã thành lập các ban của hội đồng thi gồm ban in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, coi thi; làm phách bài thi tự luận; chấm thi tự luận; trắc nghiệm và ban phúc khảo.

Tại điểm thi ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có phương án vận chuyển đề thi ra đảo bằng tàu siêu tốc cỡ lớn. Lực lượng công an sẽ áp tải, bảo vệ đề thi trong suốt thời gian vận chuyển ra đảo. Nếu thời tiết xấu và xét thấy cần thiết, sở sẽ làm việc với biên phòng, quân đội, hỗ trợ máy bay trực thăng chuyển đề thi.

Các địa phương khác cũng đã nhận đề thi gốc và bắt đầu thực hiện công tác in sao đề thi, để kịp thời vận chuyển đến các điểm thi trên địa bàn. Tất cả khâu này đều được lực lượng an ninh giám sát nghiêm ngặt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra phòng lưu trữ đề thi tại Nghệ An. Ảnh: Lao Động.

Khu vực in sao đề thi phải đảm bảo phá sóng tuyệt đối

Việc in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Quy chế thi. Theo đó, khu vực in sao đề thi phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Địa phương thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi.

Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Trong khu vực in sao đề thi, nhân viên không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ một điện thoại cố định có chức năng ghi âm và có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày. Đây là một trong những điểm mới trong quy định trong khâu in sao đề thi năm nay.

Những ngày qua, nhiều đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã về các địa phương để kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Trong đó, khâu bảo mật đề thi được đặc biệt quan tâm, nhắc nhở.

Lưu ý với các địa phương về công tác in sao đề thi, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi cấp quốc gia nên chỉ cần một người làm lộ, lọt đề thi cũng ảnh hưởng tới kỳ thi của tất cả địa phương trên cả nước. Vì thế, công tác in sao, bảo mật đề thi cần được đặc biệt chú trọng.

Theo Thứ trưởng Độ, hiện các máy photo có chức năng thu phát sóng. Vì thế, các địa phương cần lưu ý trước khi in sao đề thi cần phải có lực lượng chức năng kiểm tra kỹ để vô hiệu hóa các chức năng này. 100% khu vực in sao đề thi phải đảm bảo phá sóng tuyệt đối để tránh tình trạng lộ lọt đề thi trong quá trình in sao.