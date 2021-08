Gặp khó do dịch bệnh, 6 người ở Bình Dương trú trong ống cống

Lãnh đạo địa phương cho biết 6 người đang sống tạm trong ống cống là vô gia cư. Hiện địa phương đã đưa họ đi xét nghiệm Covid-19 và hỗ trợ nơi ở an toàn.

Chiều 13/8, trao đổi với Zing, ông Phan Thái Sơn, Chủ tịch UBND phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết đã nắm thông tin về 6 công dân gặp khó khăn, phải sống tạm trong ống cống khu vực gần Nhà máy xử lý nước Dĩ An thuộc địa bàn.

Theo ông Sơn, qua trình báo từ người dân, đại diện phường đã đến gặp 6 công dân này. Họ đều là người vô gia cư, không có nghề nghiệp và nơi cư trú ổn định.

"Trước đây, 6 người dân này thường ở tại khu vực nghĩa trang An Phú, thường xuyên thay đổi nơi ở. Hiện, chúng tôi đã đưa họ đi xét nghiệm Covid-19, đồng thời lên kế hoạch giúp họ vào ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội địa phương", ông Sơn cho hay.

Những người dân trú ngụ trong ống cống được lực lượng an ninh phát hiện, giúp đỡ. Ảnh: Quang Huy.

Trước đó, tối 12/8, lực lượng an ninh phường An Phú khi đi làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 6 công dân trú ngụ trong ống cống, thiếu thốn lương thực, đồ dùng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Lực lượng đã hỗ trợ những công dân này một số thực phẩm khô như mì gói, nước uống và sữa.

Hình ảnh của những người dân phải ở trong ống cống chật hẹp, tối tăm được đăng tải lên mạng xã hội, nhận nhiều quan tâm từ cộng đồng.

Bình Dương là địa phương đứng thứ hai cả nước về số ca mắc Covid-19, chỉ sau TP.HCM. Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến 12/8, toàn tỉnh ghi nhận 36.776 ca mắc Covid-19. Số bệnh nhân đang điều trị là 18.023 ca (604 người có diễn biến nặng).

Từ 9/7, TP.Thuận An cùng TP.Thủ Dầu Một và TX.Tân Uyên đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.