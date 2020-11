Gặp gỡ chuyên gia trong ngành Thiết kế kỹ thuật số

Thế mạnh đào tạo của New Zealand Đào tạo nhóm ngành thiết kế kỹ thuật số được coi là điểm sáng của nền giáo dục New Zealand. Trên blog cá nhân, thầy Gregory khẳng định: “Chương trình học tập trung vào 3 chuyên ngành chính: Hoạt hình, hiệu ứng hình ảnh và thiết kế games. Tôi thấy rất may mắn khi New Zealand có WETA Digital - công ty hàng đầu thế giới về hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình sáng tạo chất lượng cao. New Zealand cũng là nơi sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế như bộ phim Mulan của Disney và Avatar phần tiếp theo. Điều này mang lại cơ hội tuyệt vời cho sinh viên được rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức trong lĩnh vực hoạt hình và hiệu ứng hình ảnh”. Bên cạnh ứng dụng vào phim ảnh, công nghệ ghi hình chuyển động cũng có lợi thế phát triển trong ngành công nghiệp Games đang trên đà trị giá 1 tỷ USD tại New Zealand vào năm 2025. Thầy Gregory chia sẻ: “New Zealand cũng có các công ty nội địa như Grinding Gear Games sản xuất game Path of Exile, cộng đồng game thủ chơi Indie cũng đang hoạt động tích cực”.