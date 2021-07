Gặp đồng nghiệp mỗi ngày trên văn phòng ảo

Hai kỹ sư Việt Nam đạt quán quân cuộc thi AI thế giới

Kỹ sư Nguyễn Quán Anh Minh và Nguyễn Tuấn Khôi của Zalo đạt giải quán quân trong cuộc thi “Show US the Data” do Coleridge Initiative (ĐH New York) tổ chức trên nền tảng Kaggle.