Gạo A An giao hàng nhanh, đảm bảo an toàn thời dịch

Gạo A An triển khai chính sách giao hàng nhanh tận nhà và giữ khoảng cách theo quy định phòng chống dịch, giúp người dùng an tâm mua sắm.

Làn sóng dịch thứ 4 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, trong đó có Hà Nội và TP.HCM, với số ca dương tính tăng nhanh. Nhiều địa phương, thành phố lớn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ. Trong bối cảnh đó, người dân hạn chế di chuyển và tiếp xúc đông người.

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, gạo A An duy trì dịch vụ giao gạo nhanh tận nhà, miễn phí giao hàng tại TP.HCM, Hà Nội và phạm vi dưới 10 km với tất cả tỉnh thành khác. Nhân viên giao hàng thực hiện nghiêm các biện pháp giữ khoảng cách an toàn, đồng thời tất cả các đại lý, siêu thị và điểm bán gạo A An trên cả nước cam kết bán đúng giá niêm yết.

Dịch bệnh tác động nhiều đến thói quen sinh hoạt, thúc đẩy tiêu dùng online khiến ngành bán lẻ phải linh hoạt thay đổi theo hướng đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn, ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ vào chuỗi sản xuất - cung ứng, phục vụ.

Theo nhịp chuyển đổi đó, ngành hàng thiết yếu như gạo cũng cần thay đổi nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu mới. Người dùng không chỉ muốn ăn ngon, đảm bảo sạch mà còn yêu cầu tiện lợi. Ngoài yếu tố chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng cần được chú trọng.

“Doanh nghiệp làm lúa gạo buộc xây dựng hệ sinh thái bán lẻ bắt kịp xu hướng tiêu dùng online, phát triển kênh phân phối rộng khắp để tiện lợi cho sự tìm kiếm và mua sắm. Cùng với đó, dịch vụ chăm sóc cần thân thiện và giao hàng nhanh chóng, phương thức thanh toán linh hoạt, ứng dụng công nghệ để tối ưu quản trị chính sách bán và phục vụ các kênh phân phối”, ông Nguyễn Chánh Trung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long phụ trách nhãn gạo A An, chia sẻ.

Gạo A An trong top 10 sản phẩm dịch vụ tin dùng do người tiêu dùng bình chọn năm 2020.

Hiện nay, nhãn hiệu hướng đến phát triển sản phẩm túi nhỏ 5 kg như: Gạo giống Nhật Japonica, thơm lài, Đài thơm với giá 19.000-22.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản Sóc Trăng ST21, ST24 giá 22.000-29.000 đồng/kg. Đặc biệt, sản phẩm gạo ST25 vừa ra mắt cam kết sử dụng giống của kỹ sư Hồ Quang Cua với giá niêm yết 160.000 đồng/5kg.Mua sắm online xuất hiện từ lâu và phát triển mạnh hơn khi dịch bùng phát. Từ năm 2019, gạo A An đưa dịch vụ chăm sóc người dùng và giao hàng nhanh tại nhà vào mô hình kinh doanh. Nhãn gạo giữ cam kết bán đúng giá niêm yết bao bì và đảm bảo chất lượng gạo sạch thời dịch, song song nỗ lực hoàn thiện hệ thống giao hàng để tiết kiệm thời gian mua sắm cho người dùng.