Gánh nặng trên vai 'Black Adam' và 'Avatar'

"Avatar: The Way of Water" và "Black Adam" là hai tác phẩm được kỳ vọng vực dậy phần nào phòng vé Bắc Mỹ cuối năm nay.

The Rock đóng chính bom tấn siêu anh hùng Black Adam. Ảnh: Variety.

Theo Variety, tính đến cuối tháng 9, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ đạt 5,6 tỷ USD , vượt qua 4,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng phân nửa doanh thu 11,4 tỷ USD của năm 2019.

Khi quý IV của năm bắt đầu cùng làn sóng phim mới đang tới gần, giới chuyên gia cho rằng việc kỳ vọng tổng doanh thu năm nay bằng hoặc cao hơn thời điểm rạp chiếu đông đúc trước đại dịch là điều viển vông. Song, chúng ta có quyền trông đợi khoảng cách đó được thu hẹp nếu loạt bom tấn sắp tới thành công.

Câu hỏi được đặt ra là: "Khoảng cách đó sẽ được rút ngắn còn bao nhiêu?".

Những kỳ vọng cuối cùng của năm nay

Công ty phân tích nội dung Cinelytic cung cấp dữ liệu độc quyền cho Variety. Thông qua đó, họ đánh giá 4 phim có khả năng kiếm tiền nhiều nhất từ nay đến cuối tháng 12.

Avatar 2 (Avatar: The Way of Water) của đạo diễn James Cameron được kỳ vọng gây tiếng vang lớn nhất, kế đó là phần tiếp theo của Black Panther do Disney sản xuất, Warner Bros. với bom tấn Black Adam và cuối cùng là Halloween Ends, tác phẩm mới nhất của Universal.

Cinelytic dự đoán phim thứ hai của thương hiệu Avatar bán được ít nhất 649 triệu USD tiền vé trong nước. Con số càng đáng kể khi cộng dồn vào doanh thu quốc tế, lợi nhuận từ dịch vụ VOD và tiền bản quyền phát hành trong những năm tới.

Có thể không vươn tới 772 triệu USD ở thị trường Mỹ và Canada như phần đầu, Avatar 2 vẫn được xem là điểm sáng cho phòng vé nội địa khi phim chính thức ra mắt giữa tháng 12.

Avatar: The Way of Water có sự tham gia của minh tinh Kate Winslet với vai Ronal. Nhân vật là đồng minh với người Na’vi - tộc người của nhân vật Neytiri (Zoe Saldana). Ảnh: New York Times.

Nếu đạt thành tích như dự đoán, Avatar sẽ trở thành tác phẩm ăn khách thứ hai ở phòng vé Bắc Mỹ trong năm, sau Top Gun: Maverick. Bom tấn do Tom Cruise đóng chính "bỏ túi" 700 triệu USD trong nước và gần 1,5 tỷ toàn cầu - thành tích vượt quá sự tưởng tượng của người yêu phim.

Trong trường hợp những sáng tạo của đạo diễn Cameron không vượt qua 649 triệu USD , theo các chuyên gia, giới làm phim không phải thất vọng hoặc hụt hẫng. Bởi nhìn nhận thực tế, sự trở lại của loạt hình ảnh 3D trong Avatar có thể không còn sức hấp dẫn giữa thời điểm thị trường điện ảnh đã chứng kiến quá nhiều ​​siêu anh hùng mang nặng yếu tố VFX.

Với Black Adam, Cinelytic dự đoán 327,6 triệu USD sẽ là thành tích vừa phải của phim. Black Panther: Wakanda Forever cho thấy tiềm năng cao hơn với 423,5 triệu USD .

"4 bom tấn có thể mang về 1,5 tỷ USD "

Chắc chắn The Rock là chọn lựa sáng suốt và thông minh của Warner Bros. cho Black Adam, nhất là vào thời điểm hãng cần chứng minh thực lực trong việc thu lợi nhuận cao sau khi sáp nhập cùng Discovery, Variety nhận định.

Tuy nhiên, không giống những thương hiệu khác thuộc sở hữu của DC Entertainment, vì là lần đầu ra mắt công chúng, Black Adam cần đáp ứng nhiều yếu tố hơn nữa để thành công, như kịch bản chỉn chu, nội dung lôi cuốn, plot twist gây bất ngờ...

Phải chờ đến ngày Black Adam ra rạp, giới chuyên môn và khán giả mới có đánh giá chi tiết nhất.

Trong khi đó, Black Panther: Wakanda Forever với sự thiếu vắng đầy tiếc nuối của Chadwick Boseman, được dự đoán không thu về lợi nhuận cao hơn tác phẩm tiền nhiệm năm 2018, dù phim có khả năng vượt qua doanh thu nội địa của Doctor Strange in the Multiverse of Madness hồi tháng 5.

Black Adam vừa là phép thử, vừa là sự kỳ vọng lớn của Warner Bros. Ảnh: Cinemablend.

Halloween Ends lấy đề tài sát nhân máu me, đúng tinh thần lễ hội hóa trang. David Gordon Green đạo diễn phim này sau chuỗi thắng lợi từ Halloween Kills (2021) và Halloween (2018). Đây là chùm phim thuộc dự án làm lại của loạt phim gốc năm 1978.

Tương tự Halloween Kills, Halloween Ends đang trong tâm thế sẵn sàng để xuất hiện trên nền tảng trực tuyến Peacock của NBCUniversal sau khi ra rạp vào tháng 10. Cinelytic dự đoán tác phẩm đạt 128,4 triệu USD tại phòng vé nội địa.

Con số này nhiều hơn khoảng 40 triệu USD so với những gì Halloween Kills kiếm được vào năm ngoái, chứng tỏ thương hiệu có sự "lột xác" đáng kể sau đại dịch Covid-19.

Như vậy, khi cộng lại với nhau, Cinelytic cho rằng 4 phim lớn nhất đang chờ lịch phát hành năm nay sẽ có tổng doanh thu hơn 1,5 tỷ USD nội địa. Riêng Avatar 2 chỉ có hai tuần để đóng góp vào doanh thu của năm 2022, nên dự đoán về con số trên có thể dao động ít nhiều.

"Giống trường hợp doanh thu 800 triệu USD của Spider-Man: No Way Home tại phòng vé nội địa. Phim ra mắt cuối năm 2021 nên một phần doanh thu phim phải san sẻ cho năm 2022. Tương tự, hơn một phần tư tổng doanh thu kiếm được của Avatar 2 có thể sẽ rơi vào năm 2023", Variety viết.

Hiện, thị trường Bắc Mỹ gần như thoi thóp. Mùa hè nhộn nhịp qua đi đã báo hiệu cho khoảng thời gian chững lại của điện ảnh Hollywood vì không có nhiều bom tấn được phát hành. Trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp năm ngoái, khi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings được công chiếu vào đầu tháng 9 đã mang lại doanh thu kỷ lục cho Disney.

Nói như vậy không đồng nghĩa 2022 thiếu sản phẩm chất lượng, chỉ đơn giản rằng các phim không đạt doanh thu như mong đợi. Đơn cử, Fantastic Beasts 3 của Warner Bros. không thể chạm mốc 100 triệu USD , hay Morbius do Sony chịu trách nhiệm phát hành thậm chí chỉ mang về cho thị trường nội địa con số bằng với ngân sách đã bỏ ra, 75 triệu USD , theo Comscore.

"Không may cho doanh thu phòng vé. Ngay cả khi 4 tác phẩm đáng chú ý nhất năm 2022 tạo nên đột phá như đúng kịch bản đã vẽ ra, toàn bộ thị trường năm nay cũng chẳng thể được vực dậy hoàn toàn", Variety kết luận.