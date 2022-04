Gánh nặng của Nicolas Cage

Phim mới của Nicolas Cage đủ giải trí và giàu tính giễu nhại, dễ chiều lòng fan cũng như đại chúng.

The Unbearable Weight of Massive Talent (Tựa Việt: Gánh nặng ngàn cân của tài năng kiệt xuất) đang nhận được phản hồi tích cực của công chúng khi đạt 8/10 trên IMDB và 88% trên Rotten Tomatoes. Trong phim, nhân vật chính là tài tử điện ảnh đang trên đà sa sút Nick Cage (Nicholas Cage đóng). Anh dành gần như toàn bộ thời gian lẫn tâm trí nung nấu quyết tâm trở thành một diễn viên chính kịch nghiêm túc.

Tất cả khiến Nick trở nên cực đoan và đầy bất ổn. Chính vì thế, mối quan hệ giữa anh và con gái Addy (Lily Sheen) và vợ cũ Olivia (Sharon Horgan) gặp vấn đề lớn.

Nicolas Cage thủ vai phiên bản hư cấu, có phần lố bịch, của chính anh.

Ngày nọ, Javi Gutierrez (Pedro Pascal) đề nghị cho Nick 1 triệu USD để tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình ở Mallorca ngay trong lúc anh đang nợ nần ngập đầu. Kể từ đó, nam diễn viên cuốn vào một loạt những sự kiện bi - hài. Hóa ra, Javi không chỉ là một ông trùm trồng ô-liu giàu có mà còn là người hâm mộ cuồng nhiệt Nick Cage. Tay tỷ phú viết sẵn kịch bản phim cho thần tượng của mình đóng vai chính. Tình bạn của cả hai bắt đầu gặp thử thách khi CIA cho rằng Javi bắt cóc một đứa trẻ và thuyết phục Nick theo dõi hành tung của anh ta.

Nicolas Cage giễu nhại chính mình

Trong The Unbearable Weight of Massive Talent, người xem bắt gặp chân dung của Nick Cage luôn thích lải nhải về phim ảnh với mọi người xung quanh, bất kể họ muốn nghe hay không. Các buổi trò chuyện với con gái cũng trở thành cuộc đàm đạo về nghệ thuật thứ bảy. Thậm chí, Nick còn tranh cãi với bản ngã trẻ hơn 20 tuổi của chính mình về cách nên nhận thể loại vai gì, diễn cảnh hôn ra sao mỗi khi sầu đời.

Đến cuối phim, nam chính tìm được cách khép lại tác phẩm đời mình, để chấp nhận sống với thực tế là anh không chỉ mang danh một diễn viên, mà còn là một người chồng, người cha.

Hầu hết tác phẩm làm về các diễn viên nổi tiếng sẽ cố gắng khai thác tình tiết thể hiện “thời vàng son” thông qua loạt cảnh hồi tưởng, độc thoại… The Unbearable Weight of Massive Talent cài cắm nhiều "trứng Phục sinh" đề cập đến di sản của nam diễn viên 58 tuổi. Các phân cảnh liên quan đến những vai diễn mang tính biểu tượng của Nicholas trong Face/Off, Con Air, Gone in Sixty Seconds… lần lượt được tái hiện dưới góc nhìn châm biếm.

Đạo diễn Tom Gormican khắc họa không kiêng nể thói hư tật xấu của Nicolas Cage ngoài đời thực, như việc anh vung tiền mua những món đồ xa xỉ, từ bộ quần áo "siêu lòe loẹt" cho đến... hóa thạch đầu khủng long. Các chi tiết không làm người xem khó chịu, trái lại còn dễ cảm thông và thấy gần gũi hơn với ngôi sao Hollywood đang mắc kẹt giữa hào quang và lý tưởng của chính mình Trong cảnh quay tự trào bản thân là người cha tồi bên piano sau khi bị hụt vai trong tiệc sinh nhật của Addy, người xem không còn thấy Nick-diễn-viên nữa, thay vào đó là Nick-ông-bố đang chua chát oán trách bản thân.

Giới mộ điệu có thể cho rằng Cage không gặp nhiều khó khăn khi đóng vai chính mình. Song, yếu tố hư cấu được cài cắm vào vai diễn để khiến Nick trở thành một nhân vật có điểm khác biệt với Cage ngoài đời.

Tính giải trí được thể hiện hiệu quả chủ yếu nhờ diễn xuất linh hoạt của Cage. Không nhiều tài tử diễn nhân vật mắc chứng “loạn thần”, lập dị theo phong cách hài hước mà không phản cảm như anh. Tiếng hú hét quen thuộc, lối nhả thoại cường điệu cùng đôi mắt “biết nói” chuyển đổi giữa hai thái cực bi - hài đem đến những giây phút cười ra nước mắt.

Tác phẩm đi qua những thăng trầm của người nghệ sĩ lắm tài nhiều tật.

Tình anh em đặc sắc

Tương tác ăn ý, nhịp nhàng không kém phần ngẫu hứng của Nicolas và Pedro Pascal lôi kéo được khán giả theo dõi chăm chú xuyên suốt mạch phim. Tình cảm giữa Nick và Javi được xây dựng thú vị. Bộ đôi có tính cách trái ngược: Nick nóng nảy, bất an bao nhiêu thì Javi đa cảm, biết quan tâm đến người khác bấy nhiêu.

Nhiều khoảnh khắc, người xem như chìm đắm vào một thế giới “phim lồng phim”. Những phân đoạn cả hai giả vờ đang chạy trốn kẻ ác và có hành động lẫn lời thoại hệt như trong các tác phẩm kinh điển của Nicolas Cage,gây ấn tượng mạnh với những ai là fan cứng của anh.

Có cảm tưởng lúc này, họ trở thành những đứa trẻ đang ở trong độ tuổi bắt chước thần tượng của mình trên màn hình một cách hồn nhiên, vô tư. Cái cách Javi thật tâm hàn gắn gia đình của Nick đem lại sức nặng về mặt cảm xúc. Anh dường như trở thành người thân của Nick chứ không chỉ còn là tay tỷ phú mê đắm thần tượng.

Lỗ hổng khiến phim tụt mạch xúc cảm

Để dẫn dắt câu chuyện, đạo diễn Tom Gormican chọn lối kể chậm rãi trong nửa đầu phim, nặng về hài - chính kịch, dễ làm người xem buồn ngủ. Nick giải quyết vấn đề với những người xung quanh bằng nhiều đoạn hội thoại và độc thoại nội tâm, dưới tốc độ nhanh và âm lượng lớn, gây khó chịu.

Điểm trừ lớn là tuyến phản diện chưa được khai thác lớp lang. Nhân vật Lucas (Paco Leon) được xây dựng khá đơn giản, thiếu sự xảo quyệt của một gã tội phạm nguy hiểm. Việc để vợ của Nick qua mặt chỉ qua vài ba câu nói không đầu không đuôi làm giảm độ thu hút của trường đoạn cần lắm những màn đấu trí, đấu khẩu sắc sảo. Tay chân của Lucas là Carlos (Jacob Scipio) cũng kết thúc vai của mình nhanh đến mức hụt hẫng bằng một quyết định ngớ ngẩn.

The Unbearable Weight of Massive Talent là tác phẩm mang tính tổng kết sự nghiệp cho Nicolas Cage. Nhóm khen phim đề cao phần hình ảnh, tính nghệ thuật cùng tài năng diễn xuất của nam diễn viên người Mỹ. Bằng một câu chuyện như đùa cợt, phim kịp gửi gắm những bài học đắt giá về tình thân, tình bạn cũng như niềm đam mê và lý tưởng.