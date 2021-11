Gánh nặng của Captain America trong ngày trở lại

Nhà sản xuất hé lộ trong tương lai, Captain America mới (Anthony Mackie) sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn để vượt qua cái bóng của Steve Rogers (Chris Evans) và khẳng định mình.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực. Cuối Avengers: Endgame (2019), Steve Rogers (Chris Evans) đã trao lại tấm khiên và danh xưng Captain America cho người bạn chiến đấu Sam Wilson (Anthony Mackie). Tới tập cuối TV series The Falcon and the Winter Soldier, Wilson đã chính thức kế thừa danh xưng Captain America. Anh xuất hiện với tấm khiên và bộ giáp siêu anh hùng mới.

Cinema Blend đưa tin trong số mới nhất của podcast Phase Zero, Nate Moore - Phó giám đốc bộ phận sản xuất và phát triển tại Marvel Studios - chia sẻ về quá trình phát triển dự án Captain America 4. Nate Moore từng tham gia sản xuất các bộ phim The Falcon and the Winter Soldier, Eternals và Black Panther: Wakanda Forever.

Nate Moore xuất hiện cùng chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige và nam diễn viên Anthony Mackie. Ảnh: Disney.

Anh tiết lộ trong bộ phim về Captain America đang được thực hiện, nhân vật Sam Wilson sẽ phải đối mặt nhiều thử thách, đặc biệt là cố gắng vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm. Khác với Steve Rogers, Sam không được tiêm huyết thanh siêu chiến binh và vì thế, không có trong tay sức mạnh siêu phàm.

“Cậu ấy không phải Steve Rogers và tôi nghĩ đó là điều tốt. Bởi với tôi, chàng Captain America mới giống như Rocky Balboa. Anh ta luôn bị coi là kém cỏi trước mỗi khi lâm trận. Wilson không phải siêu chiến binh, không phải người đàn ông trăm tuổi. Wilson không có các thành viên Avengers ở bên”, Nate Moore miêu tả.

Anh tiếp tục: “Điều gì sẽ xảy đến với người đàn ông đơn thương độc mã tự giới thiệu với thế giới ‘Tôi là Captain America mới’? Biến cố gì sắp xảy ra? Tôi nghĩ điểm thú vị chính là việc anh ta hoàn toàn bình thường. Một gã người trần mắt thịt đeo cánh, cầm khiên. Do đó, chúng tôi sẽ đặt anh ta vào những hoàn cảnh ngặt nghèo, vắt kiệt anh ta, để nhân vật nếm trải khổ hạnh của nghiệp siêu anh hùng trước khi chạm tới thành công. Ta hãy chờ xem nhân vật biến đổi thế nào khi đã trở nên vượt trội”.

Sam Wilson đã liên tục đấu tranh tư tưởng trước khi chấp nhận danh xưng Captain America. Ảnh: Marvel Studios.

Theo Nate Moore, một trong những mục tiêu của Captain America 4 là trả lời câu hỏi điều gì biến một người thành Captain America. “Tôi dám chắc đó không phải là việc trở thành siêu chiến binh. Chúng ta sẽ chứng minh quan điểm này với Mackie và Sam Wilson”, Moore kết luận.

Trong The Falcon and the Winter Soldier, Sam từng có cơ hội sở hữu huyết thanh siêu chiến binh. Tuy nhiên, anh đã lựa chọn không sử dụng nó. Anh dùng kỹ năng, sức mạnh từ đôi cánh cơ khí và sự sáng suốt để chiến đấu với tư cách Falcon. Và giờ, Sam tiếp tục phát huy đức tính ấy trong vai trò mới.

Kịch bản Captain America 4 do Malcolm Spellman và Dalan Musson chấp bút. Họ là hai biên kịch đã xây dựng nội dung The Falcon and the Winter Soldier. Captain America là thương hiệu phim thứ ba thuộc MCU được sản xuất phần phim thứ 4 sau Avengers và Thor.