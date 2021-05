Gánh nặng bất ngờ ông Trump để lại cho Tổng thống Biden

Vấn đề đang gây đau đầu cho ông Biden đến từ những bất tiện xung quanh dự án cải tạo bãi cỏ trong khuôn viên Nhà Trắng, nhiệm vụ chuyển tiếp từ người tiền nhiệm.

Nhà Trắng đang cần nâng cấp hệ thống an ninh toàn diện, phải cải tạo từ con đường chính trong khuôn viên đi qua những cánh đồng cỏ xanh nguyên sơ. Theo Cơ quan mật vụ Mỹ, kể từ lần đại tu gần nhất, nước này đang đối mặt với các nguy cơ đe dọa mới, nên việc thay đổi là cấp thiết.

Hàng rào gỗ chắn tầm nhìn bãi cỏ phía nam nhìn từ Vườn Hồng của Nhà Trắng được chụp lại hôm 9/4. Ảnh: CNN

Mật vụ Mỹ cùng với Sở Công viên Quốc gia và Nhà Trắng đã phối hợp lên kế hoạch đại tu hàng triệu USD, tiến hành theo từng giai đoạn và cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến các gia đình đang trú tại đây.

Bước cuối cùng để có thể triển khai là khi Timothy Harleth, Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời ông Trump đệ trình kế hoạch với tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân khi đó là bà Melania Trump. Tuy nhiên, bất ngờ là bà Melania Trump không muốn ảnh hưởng mỹ quan ở bãi cỏ phía sau, nơi tổ chức các sự kiện. Do đó, ông Trump đã chuyển tiếp nhiệm vụ này cho người kế vị, ông Joe Biden.

Và giờ thì dự án này được cho là đã tiến hành được vài tuần qua ở phía nam khuôn viên Nhà Trắng. Đây được coi là một trong những dự án quy mô quan trọng nhất và lớn nhất tại Nhà Trắng vài năm gần đây.

Hoạt động trùng tu tiến hành từ điểm giao cắt phía nam của bãi cỏ đến sát chân lối vào ở phía Nam của Nhà Trắng.

Hơn một tháng nay, ông Biden buộc phải phải đáp trực thăng Marine One trên đường Ellipse, thuộc công viên bên dưới bãi cỏ phía Nam vì công trình xây dựng này. Tiếp đó, tổng thống Mỹ phải mất thêm 2 phút lái xe để đến văn phòng.

"Đây quả là vấn đề đau đầu”, nguồn tin mật vụ nói về vấn đề phát sinh này. Nó không chỉ liên quan đến việc gián đoạn các hoạt động đi lại, tiếng ồn và các bất tiện khác sẽ phát sinh trong thời gian tới.

Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là "sáng suốt" khi chuyển giao nhiệm vụ trùng tu này cho ông Biden. Ông chủ Nhà Trắng buộc phải "thích nghi" với hoàn cảnh này.

Không chỉ chuyên cơ Marine One phải thay đổi địa điểm đỗ, toàn bộ bãi cỏ phía nam bao gồm một vài mẫu đất, do Cơ quan Công viên Quốc gia chăm sóc cũng bị can thiệp. Tại đây có khu vườn bếp của Nhà Trắng, sân bóng rổ, hồ bơi, một số khu vực đồn điền... Khu vực này là nơi tổ chức hầu hết sự kiện lớn của Nhà Trắng cho công chúng như Lễ hội trứng Phục sinh, sự kiện đón tiếp các chuyến thăm cấp nhà nước...

Trước đó, công tác "đào bới" tại Nhà Trắng xảy ra lần gần đây nhất là dưới thời tổng thống Barack Obama nhằm mục đích nâng cấp hoạt động an ninh tương tự và cũng có những ảnh hưởng đáng kể với các hoạt động bên trong Nhà Trắng. CNN cho hay dự án cải tạo ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng sẽ kéo dài từ 8 – 10 tuần. Phần lớn công việc sẽ thực hiện dưới lòng đất. Một tuyến đường bằng ống lớn được lắp dặt, có khả năng sẽ chứa đựng các thiết bị an ninh phức tạp dài khoảng 1,5 – 4,7 km. Hợp đồng xây dựng được ký kết vào năm 2019 với hãng Whiting Turner có giá 17,9 triệu USD .

Whiting Turner là một tập đoàn quản lý và vận hành công trình xây dựng, được biết đang phối hợp với các cơ quan kiến trúc của Điện Capitol, NASA, Bộ Năng lượng Mỹ … trong nhiều dự án khác. Tự giới thiệu là đơn vị có chuyên môn về “chống khủng bố và bảo vệ vũ trang", hãng tuyên bố có nhiều kinh nghiệm trong việc đảm bảo “yêu cầu tuyệt mật và tối mật".