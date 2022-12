'Gan nhiễm mỡ không do rượu' là bệnh gì

Gan nhiễm mỡ không phải do uống rượu bia hay gặp ở những người thừa cân, béo phì, mắc tiền tiểu đường hoặc tiểu đường type II, hút thuốc.

Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra phổ biến không chỉ do uống rượu bia. Ảnh: News18.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là do sự tích tụ chất béo trong một thời gian dài. Điều này không phải do uống quá nhiều rượu nên được gọi là bệnh gan không liên quan đến rượu.

Thông thường, những người mắc bệnh này không có triệu chứng. Tuy nhiên, nếu để biến chứng đến các giai đoạn nặng hơn, bệnh có thể có nhiều triệu chứng điển hình và dẫn đến một loạt các tình trạng sức khỏe liên quan.

Dấu hiệu

Theo India Times, những bệnh nhân mắc viêm gan nhiễm mỡ - người đã bị tổn thương gan đáng kể - có thể bị sưng ở chân và tích tụ chất lỏng ở bụng. Điều này xảy ra do áp lực gia tăng trong tĩnh mạch di chuyển máu qua gan (tĩnh mạch cửa). Áp lực trong tĩnh mạch ngày càng tăng khiến chất lỏng tích tụ trong cơ thể, bao gồm cả ở chân, mắt cá chân và bụng.

Khi áp lực trong tĩnh mạch cửa tăng lên, nó có thể bị vỡ, dẫn đến chảy máu trong. Nếu bạn nhận thấy dấu hiệu có máu trong phân hoặc chất nôn, hãy gọi cho bác sĩ hoặc đi khám.

Ngoài ra, người bệnh nên cẩn thận với bất kỳ hiện tượng vàng mắt và da, đây là triệu chứng phổ biến khác của tổn thương gan. Theo Mayo Clinic, bệnh vàng da xảy ra khi gan bị bệnh không loại bỏ đủ lượng bilirubin, chất thải của máu, ra khỏi máu. Căn bệnh này khiến da và lòng trắng mắt bị vàng, nước tiểu sẫm màu.

Người bệnh cũng có thể bị ngứa da, sụt cân nhanh chóng, mạch máu hình mạng nhện trên da, buồn nôn, chán ăn và mệt mỏi.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, gây tổn thương lâu dài cho gan do sẹo, được gọi là xơ gan. Các triệu chứng xơ gan bao gồm vàng da, vàng mắt, ngứa da và sưng ở chân, mắt cá chân, bàn chân hoặc dạ dày.

Một số triệu chứng điển hình của gan nhiễm mỡ. Ảnh: Healthywomen.

Nguyên nhân và yếu tố rủi ro

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), các chuyên gia không biết chính xác lý do một số người tích tụ chất béo trong gan trong khi những người khác thì không. NAFLD thường có liên quan đến các tình trạng sau:

- Thừa cân hoặc béo phì.

- Kháng insulin, trong đó các tế bào của cơ thể không hấp thụ đường để đáp ứng với hormone insulin.

- Lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết), dấu hiệu tiền tiểu đường hoặc tiểu đường type II.

- Nồng độ chất béo cao, đặc biệt là chất béo trung tính, trong máu.

Những vấn đề sức khỏe kết hợp này dường như thúc đẩy sự tích tụ chất béo trong gan. Đối với một số người, chất béo dư thừa này hoạt động như một chất độc đối với tế bào gan, gây viêm gan, có thể dẫn đến tích tụ mô sẹo trong gan.

Một số yếu tố khác làm tăng nguy cơ mắc NAFLD bao gồm: Tuổi tác (trên 50 tuổi), di truyền, hút thuốc, một số loại thuốc và mang thai. Ngoài ra, NAFLD đã được chẩn đoán ở những người không có bất kỳ yếu tố rủi ro nào, kể cả trẻ nhỏ.

Gan nhiễm mỡ có chữa được không?

Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên, lựa chọn lối sống lành mạnh có thể hữu ích, bao gồm: Giảm cân, chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, thay thế đồ uống có đường bằng nước, bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu.

Bác sĩ có thể khuyến nghị bệnh nhân gan nhiễm mỡ điều trị các tình trạng liên quan, chẳng hạn huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol. Người bệnh cũng có thể cần đi kiểm tra chức năng gan thường xuyên.

Trong trường hợp biến chứng xơ gan, người bệnh có thể phải ghép gan. NHS giải thích nếu bị xơ gan nặng và gan ngừng hoạt động bình thường, bạn có thể cần chờ ghép gan hoặc cấy ghép bằng cách sử dụng một phần gan được lấy từ người hiến tặng còn sống.