Gắn kết hiện đại giữa ông bà và con cháu qua tranh vẽ

Cuốn "Looking Back Life Was Beautiful: A Celebration of Love" tập hợp những câu chuyện và tranh vẽ thân thuộc về tình cảm giữa thế hệ ông bà và con cháu.

Giữ liên lạc và duy trì sự kết nối là một thách thức đối với các gia đình trên toàn cầu từ rất lâu trước khi đại dịch xảy ra. Khi rất nhiều đại gia đình đang sống xa nhau, sự gắn kết đôi khi đòi hỏi tính sáng tạo. Năm năm trước, hai ông bà người Hàn Quốc là Grandpa Chan và Grandma Marina quyết định học cách sử dụng Instagram để giữ liên lạc với gia đình của họ. Hai ông bà hiện sống ở Bucheon, gần Seoul, trong khi cháu của họ là Arthur (16 tuổi) và Allan (15 tuổi) sống ở vùng khác của Hàn Quốc, còn Astro (5 tuổi) và Lua (1 tuổi) sống ở New York, Mỹ. Grandpa Chan và Grandma Marina cùng tác phẩm của họ. Ảnh: NY Post/ Kyong Ja An. Tài khoản Instagram Drawings_For_My_Grandchildren được tạo ra với vai trò là một cuốn nhật ký gia đình trong hoàn cảnh như vậy. Những nội dung và hình ảnh thân thuộc được đăng trên Drawings_For_My_Grandchildren sau đó bất ngờ nhận được sự chú ý trên toàn cầu, giành được giải thưởng Webby (tôn vinh những thành tựu xuất sắc trên Internet) và thu hút gần 400.000 người theo dõi. Cuốn sách được ra mắt ngày 20/10. Ảnh: Amazon. Mỗi bài đăng được viết bằng tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Bồ Đào Nha, có cả hình ảnh do Grandpa Chan vẽ và câu chuyện do Grandma Marina viết. Nội dung các bài đăng vô cùng phong phú, bao gồm những quan sát nhỏ về cuộc sống hàng ngày (trong một bài đăng, bà Marina ca ngợi đôi tất ấm áp khi ngủ) đến giải thích về Hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc) hay những câu chuyện về thời điểm hai người bắt đầu hẹn hò vào đầu những năm 1960. Ảnh gia đình cũng được đăng tải cùng với những câu chuyện về thời thơ ấu của ông cha họ. Gần đây, các bài đăng có những hình ảnh miêu tả hai người đeo khẩu trang cùng tiêu đề "Khi nào rắc rối này kết thúc? Tôi bắt đầu đọc các kiệt tác Sherlock Holmes mà bà cho tôi mượn. #Corona". Looking Back Life Was Beautiful: A Celebration of Love là phiên bản sách của tài khoản Instagram trên, chia sẻ một bài ca tuyệt đẹp, giàu cảm xúc về tình cảm gia đình. Những câu chuyện và kỷ niệm trong cuốn sách đến từ trải nghiệm riêng của gia đình Grandpa Chan và Grandma Marina, tình cảm và sự gắn kết của họ sẽ là điểm chung khiến mọi độc giả thấy gần gũi và yêu thích tác phẩm này. Hai ông bà chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu mở tài khoản Instagram của mình cách đây năm năm để kết nối với các các bạn. Hồi đó Astro còn là một đứa trẻ sơ sinh và Lua thậm chí còn chưa được sinh ra… Một ngày nào đó, sau khi chúng tôi không còn ở đây nữa, chúng tôi hy vọng bạn sẽ lật qua [cuốn sách này] và nhớ về chúng tôi qua những câu chuyện này”. Cảm xúc của người dân Ireland xuyên suốt đại dịch Cuốn sách ảnh “Twilight Together: Portraits of Ireland at Home” lưu giữ được nhiều cung bậc cảm xúc của người dân Ireland khi phải ở nhà vì đại dịch Covid-19.