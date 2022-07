Gần 9.000 học sinh bước vào kỳ thi của Bộ Công an

Sáng 17/7, gần 9.000 thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2022.

Thí sinh làm bài thi chính thức trong thời gian 180 phút. Đây là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá để lấy kết quả tuyển sinh vào các trường CAND.

Sau 7 năm không tổ chức thi để tuyển sinh, năm nay, các học viện, trường CAND đã tổ chức kỳ thi đánh giá để lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn, năng lực vào đào tạo trình độ đại học công an.

So với các kỳ thi trước đây, kỳ thi năm nay gọn nhẹ hơn với một buổi làm thủ tục dự thi và một buổi thi với tổng thời gian là 210 phút, trong đó có 180 phút làm bài thi và 30 phút nghỉ giữa hai phần thi.

Kỳ thi được tổ chức vào cuối tuần cũng góp phần hạn chế việc ùn tắc giao thông và tạo thuận lợi cho thí sinh các tỉnh về Hà Nội, TP.HCM và Bắc Ninh để dự thi.

Đối với thí sinh phía nam từ Đà Nẵng trở vào đăng ký xét tuyển ở các trường phía bắc sẽ thi tại các trường đại học CAND ở TP.HCM. Điều này cũng góp phần làm giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho thí sinh.

Ngoài ra, các học viện, trường CAND cũng xây dựng chương trình "tiếp sức mùa thi" đồng hành cùng thí sinh, hỗ trợ một phần nơi ăn, chốn ở cho thí sinh tại ký túc xá của trường trong thời gian dự thi.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục đào tạo, Phó trưởng ban chỉ đạo đề án đổi mới tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND năm 2022, cho biết: "Năm 2022, Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để các học viện, trường CAND có căn cứ tổ chức tuyển sinh. Với các điều kiện, tiêu chuẩn về tuyển sinh của Bộ Công an về học lực, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe, thể lực và điểm thi, Bộ Công an hướng đến lựa chọn những thí sinh có đủ sức khỏe, có kiến thức cơ bản tốt để tiếp thu các kiến thức bậc đại học khi đào tạo tại các trường CAND".

Ngay khi bắt tay vào thực hiện, Bộ Công an đã mời nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá, đo lường, các giáo viên dạy THPT để họp bàn, thảo luận xây dựng dạng thức, ma trận đề thi phù hợp với tình hình dạy và học THPT trong điều kiện dịch bệnh và phù hợp với yêu cầu đánh giá tuyển chọn của ngành Công an.

Việc thiết kế bài thi vừa có phần trắc nghiệm vừa có phần tự luận giúp các trường CAND có sự đánh giá rõ hơn về kiến thức cơ bản, tư duy logic, khả năng diễn đạt, trình bày vấn đề của thí sinh nhằm có sự lựa chọn chính xác thí sinh cần tuyển đáp ứng yêu cầu đào tạo, sử dụng nhân lực của Bộ Công an.

Đề thi chủ yếu tập trung vào kiến thức lớp 12, có sự phân hóa theo 4 cấp độ là nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

Đồng thời, khi tổ chức xét tuyển, Bộ Công an vừa sử dụng điểm thi đánh giá, vừa lấy thêm điểm từ kỳ thi của Bộ GD&ĐT với tỷ lệ 40% điểm tốt nghiệp THPT, 60% điểm bài thi đánh giá để xét tuyển. Việc kết hợp này vừa đảm bảo được kiến thức, năng lực cơ bản của bậc THPT của thí sinh, vừa đảm bảo kiến thức phân hóa, phân loại thí sinh trong bài thi đánh giá của Bộ Công an.