Gần 900 cây cần sa trong khu vườn quây tôn kín

Kiểm tra lán trại do An thuê lại, công an phát hiện gần 900 chậu nhựa trồng cây cần sa. Người này khai trồng cần sa để mang về Hà Nội sấy khô, đóng gói bán ra thị trường.

Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, đang củng cố hồ sơ xử lý Vũ An (50 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi trồng cây cần sa. Theo công an, chiều 15/5, lực lượng chức năng kiểm tra lán trại của anh V.T.P. (ở xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn) phát hiện vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép, bên trong có gần 900 chậu nhựa trồng cây cần sa. Mở rộng rà soát, công an tiếp tục phát hiện 900 gram nụ, cành hoa cần sa đang được sấy khô. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định trang trại này được anh P. cho An thuê lại từ cuối tháng 10/2022 để trồng cây lâu năm, trồng hoa và chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, An sau đó cùng con trai là Vũ Đình Kha thuê Nguyễn Đình Thọ (người địa phương) và một số người khác để trồng cần sa. Khám xét nơi ở của An, công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan như đèn chiếu sấy, gốc cây, lá cần sa. Khai với cảnh sát, người này cho biết bắt đầu ươm hạt và trồng cần sa từ tháng 3 năm nay. Số cần sa sau khi thu hoạch sẽ được chuyển về huyện Thạch Thất để sấy khô, đóng gói bán ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, An dùng tôn quây kín diện tích trồng cần sa và xây dựng hệ thống tường rào kiên cố, hạn chế tiếp xúc những người xung quanh. Khu vườn trồng cần sa bị công an phát hiện. Ảnh: Công an Phú Thọ.