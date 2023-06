Gần 700 thí sinh Hà Nội không làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Chiều 9/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết trong ngày làm thủ tục dự thi, 689 thí sinh vắng mặt với nhiều lý do.

Sở GD&ĐT đã bố trí 201 điểm thi với 4.477 phòng thi trên toàn thành phố. Ảnh: Thành Đông.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sáng 9/6, 114.962/115.651 thí sinh đã có mặt để học quy chế và làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, đạt tỷ lệ 99,4%. Do đỗ vào các trường chuyên thuộc đại học hoặc đi học nghề..., 689 thí sinh vắng mặt. Tuy nhiên, sáng 10/6, nếu thí sinh có mặt, các em vẫn được hỗ trợ làm thủ tục dự thi.

Tại kỳ thi năm nay, 9 thí sinh cần hỗ trợ thi. Để bảo đảm quyền lợi dự thi của thí sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn cách giải quyết với từng trường hợp cụ thể như bố trí lực lượng hỗ trợ đón thí sinh vào phòng thi; chép bài cho thí sinh; phân công nhân viên y tế hỗ trợ...

Sở GD&ĐT đã bố trí 201 điểm thi với 4.477 phòng thi trên toàn thành phố, đặt tại các trường THPT và một số trường THCS. Trong đó, có 402 phòng thi dự phòng. Hơn 15.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được huy động để phục vụ kỳ thi.

Các điểm thi đều được chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ theo quy định. 100% các điểm thi phối hợp với lực lượng an ninh, công an, chuẩn bị đẩy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài.

Các công ty điện lực trên địa bàn thành phố đảm bảo không để xảy ra hiện tượng mất điện tại các điểm thi. Dù vậy, 100% điểm thi đều chuẩn bị một máy phát điện dự phòng.

Ngày 10/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn Hà Nội chính thức diễn ra.

Thí sinh làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Bài thi Toán, Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Bài thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau, thời gian làm bài 60 phút. Lịch thi cụ thể như sau:

Thí sinh lưu ý những vật dụng được mang vào phòng thi bao gồm: Giấy báo dự thi, căn cước công dân, đồ dùng học tập là bút, bút chì để tô trắc nghiệm, thước, compa, tẩy, máy tính không có thẻ nhớ và chức năng soạn thảo văn bản, Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Ở mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt ở phòng thi lớp 10 đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.