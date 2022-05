Gần 700 ca mắc viêm gan bí ẩn tại 31 quốc gia

Khi thế giới đang phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm đậu mùa khỉ, dịch viêm gan bí ẩn vẫn âm thầm lây lan ở nhiều quốc gia. Số ca bệnh tiếp tục tăng lên trên toàn cầu song với tốc độ chậm hơn.

Tại Mỹ, ngày 27/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố phát hiện thêm 36 trẻ mắc viêm gan bí ẩn, nâng tổng số trường hợp lên 216 ca. Dịch có tại 38 tiểu bang và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Puerto Rico. Đây vẫn được xem là bệnh hiếm gặp.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết họ đã xác minh được thêm 25 trường hợp mắc viêm gan bí ẩn, đều ở trẻ từ 10 tuổi trở xuống. Tổng số ca mắc ở Vương Quốc Anh là 222 trẻ, tính đến hết 25/5.

Theo UKHSA, các trường hợp được xác nhận mắc bệnh viêm gan bí ẩn nằm rải rác ở Anh (158), Scotland (31), xứ Wales (17) và Bắc Ireland (16). Tất cả bệnh nhân đều là trẻ em dưới 5 tuổi, có các triệu chứng ban đầu của bệnh viêm dạ dày ruột (tiêu chảy và buồn nôn), sau đó là vàng da.

Vương Quốc Anh chưa ghi nhận trẻ tử vong vì viêm gan bí ẩn. Một số trẻ khác trên 10 tuổi cũng đang được theo dõi.

Ngày 27/5, Tổng cục Y tế (DGS) Bồ Đào Nha xác nhận với Lusa về hai ca mắc viêm gan bí ẩn, nâng tổng số trẻ mắc/nghi mắc ở nước này lên 14.

Giám đốc Chương trình Quốc gia về Viêm gan Virus, Rui Tato Marinho, cho biết tình hình dịch bệnh ở Bồ Đào Nha “đang khá ổn". Ông nói: "Đã gần một tháng kể từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở Bồ Đào Nha. Trung bình mỗi ngày chúng tôi phát hiện thêm một ca bệnh. Một số trẻ bị vàng da nhưng nhìn chung tất cả đều đang khỏe lại".

Nhận định về tình hình dịch viêm gan bí ẩn ở châu Âu, ông Rui Tato Marinho cho hay khu vực này ghi nhận hơn 300 trường hợp, một trẻ ở Ireland tử vong.

Tại Vương Quốc Anh, nơi đầu tiên cảnh báo cho WHO về các ca mắc viêm gan bí ẩn, các chuyên gia cho rằng làn sóng dịch bệnh này đã đạt đỉnh. Các chuyên gia cũng đánh giá tín hiệu tích cực của đợt bùng phát này, có vẻ như nó đang chậm lại.

Như vậy, tính đến ngày 27/5, số ca mắc viêm gan bí ẩn trên toàn cầu đã lên tới gần 700 ca, được phát hiện tại 31 quốc gia. Số ca tử vong liên quan bệnh viêm gan bí ẩn là 17 trẻ, ở Mexico (1), Mỹ (7), Indonesia (7), Ireland (1) và Palestine (1).

Theo WHO, ca bệnh có thể (ca bệnh giám sát) là những trẻ dưới 16 tuổi có biểu hiện viêm gan cấp tính (không do virus viêm gan A, B, C, D, E) với men gan tăng trên 500 IU/l (SGOT hoặc SGPT) và thời gian xuất hiện triệu chứng bắt đầu từ 1/10/2021 đến nay.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác gây ra viêm gan cấp tính ở trẻ em nêu trên vẫn chưa được xác định. Các cuộc điều tra và nghiên cứu về bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang được tiến hành.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp tạm thời phòng bệnh:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường, che miệng khi hắt hơi

- Đảm bảo vệ sinh phòng bệnh cá nhân

- Phối hợp với ngành y tế để tiêm chủng an toàn vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới một tuổi đầy đủ, đúng lịch.