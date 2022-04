Gần 50% F0 bị hậu Covid-19 kéo dài 4 tháng

Theo một ước tính của nhóm chuyên gia Mỹ, tổng hợp từ 31 nghiên cứu trên toàn cầu, 49% người khỏi Covid-19 phải đối mặt triệu chứng kéo dài ít nhất 4 tháng.

Kết quả này do các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan, Mỹ, thực hiện và công bố trên tạp chí The Journal of Infectious Diseases ngày 16/4.

Họ thực hiện cuộc đánh giá hệ thống trên 50 nghiên cứu, từ ngày 5/7/2021. Nhóm chuyên gia phát hiện tỷ lệ bị hậu Covid-19 kéo dài một tháng là 37%. Trong khi đó, số người gặp phải 2 tháng và 3 tháng lần lượt là 25%, 32%. Đặc biệt, 49% người khỏi Covid-19 vẫn gặp phải triệu chứng kéo dài sau 4 tháng.

50 nghiên cứu được thực hiện ở phạm vi toàn cầu, trên hơn 1,68 triệu người mắc Covid-19. Họ gồm 67.161 ca phải nhập viện (từ 22 nghiên cứu), 4.165 ca không nhập viện (từ 5 nghiên cứu) và hơn 1,6 triệu người còn lại không phân loại điều trị ngoại trú hay nội trú.

Tỷ lệ mắc hội chứng Covid-19 kéo dài trên toàn cầu ước tính là 9-81%, trung bình là 43%. Sở dĩ con số này có khoảng dao động lớn bởi sự khác biệt về giới tính, khu vực, đặc điểm dân số, nhân khẩu…

Tỷ lệ hậu Covid-19 ở bệnh nhân từng phải nhập viện là 54%. Trong khi đó, con số này ở những F0 điều trị tại nhà là 34%.

Theo khu vực, ước tính tỷ lệ phổ biến chung của các triệu chứng Covid-19 kéo dài là châu Á (51%), châu Âu (44%), Bắc Mỹ (31%), Mỹ (31%).

Các triệu chứng phổ biến nhất là mệt mỏi (23%), vấn đề về trí nhớ (14%), khó thở (13%), khó ngủ (11%) và đau khớp (10%).

Nghiên cứu này cũng cho thấy tỷ lệ phụ nữ gặp phải hội chứng Covid-19 kéo dài (49%) cao hơn nam giới (37%). Đặc biệt, người mắc bệnh hen suyễn từ trước là yếu tố dễ dẫn tới hậu Covid-19. Các yếu tố nguy cơ không được phân tích trong nghiên cứu này như tiền sử bệnh nặng ban đầu, tuổi cao, tình trạng tiềm ẩn (béo phì, suy giáp...).

Từ phân tích này, các tác giả kết luận tình trạng hậu Covid-19 là rất phổ biến, ảnh hưởng sức khỏe người bệnh kéo dài và có thể gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc y tế.

"Chúng tôi khuyến nghị tiếp tục tập trung vào việc xác định những bệnh nhân có nguy cơ bị hậu Covid-19 và định lượng thời gian kéo dài những triệu chứng này. Với ước tính khoảng 200 triệu người bị ảnh hưởng, tác động của hậu Covid-19 với sức khỏe toàn cầu, lực lượng lao động là rất lớn", các tác giả nhấn mạnh.

Đồng thời, họ cũng cho rằng giới chức y tế các nước cần quan tâm tới những người bị ảnh hưởng, cung cấp cho họ biện pháp bảo vệ thích hợp về sức khỏe, xã hội, y tế hậu Covid-19.