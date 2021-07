Gần 40% chợ truyền thống TP.HCM tạm ngưng hoạt động

TP.HCM hiện có 93/234 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động, chiếm tỷ lệ gần 40%. Sở Công Thương ra văn bản khẩn yêu cầu địa phương thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương mới đây ký văn bản khẩn gửi UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về đảm bảo cung cấp hàng hóa, lượng thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân.

Sở cho biết do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương đã tạm ngưng 93/234 chợ truyền thống (chiếm tỷ lệ gần 40%) để kiểm tra, đánh giá lại điều kiện hoạt động.

Do đó, Sở đề nghị các địa phương một số nội dung để đảm bảo quyền lợi cho tiểu thương và duy trì cung ứng lương thực cho người có thu nhập trung bình và thấp. Đơn vị này đưa ra nhiều giải pháp để các quận, huyện sớm cho hoạt động lại chợ truyền thống.

Nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM phải tạm ngưng hoạt động vì không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cụ thể, các địa phương phải báo cáo tình hình hoạt động của chợ. Những chợ tạm ngưng hoạt động cần thống kê địa chỉ, số lượng tiểu thương kinh doanh, thời điểm, lý do ngưng hoạt động và dự kiến thời gian mở cửa lại.

Với chợ tạm đóng cửa do liên quan ca lây nhiễm, địa phương cần lập tức cách ly, khoanh vùng, khử khuẩn, xét nghiệm... Đồng thời, địa phương chủ động xem xét, đánh giá để đưa chợ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Chợ buộc phải đóng cửa do không đảm bảo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch thì quận, huyện, TP cần rà soát tiêu chí chưa đạt để khắc phục, nhanh chóng khôi phục hoạt động chợ. Trong trường hợp không thể khắc phục, báo cáo ngay Sở Công Thương lý do để cùng giải quyết.

Riêng với chợ không thể khắc phục các tiêu chí phòng, chống dịch, địa phương cần giao trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, cơ quan, đơn vị để theo dõi tình hình cung ứng hàng hóa, giá cả; liên hệ chợ đầu mối, chủ động thảo luận phương thức bán hàng, chuẩn bị nhân lực...

Các quận, huyện, TP cần báo cáo nhanh về Sở Công Thương kết quả kết nối bán hàng lưu động, bán hàng đăng ký trước và khó khăn phát sinh để giải quyết.

Sở cũng đề nghị địa phương tuyên truyền cho người dân yên tâm, không hoang mang, lo lắng về nguồn hàng, địa điểm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu...; tránh tụ tập đông người, tích trữ hàng hóa.

Sở Công Thương yêu cầu các địa phương tính toán phương án để mở cửa lại các chợ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, một số địa phương tại TP.HCM đã yêu cầu tạm dừng chợ truyền thống để phòng, chống dịch Covid-19, như thị trấn Hóc Môn, xã Bà Điểm, Tân Xuân, Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn); toàn bộ quận Bình Tân. Nhiều chợ tại TP.HCM cũng phải tạm đóng cửa do phát hiện ca nhiễm như chợ Bình Tiên, chợ đầu mối Hóc Môn...

Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 4.573 ca mắc mới, đang là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 2 cả nước, chỉ sau Bắc Giang.

Ngày 28/6, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát dịch Covid-19 từ 29/6 đến 10/7 với nhiều giải pháp cụ thể như tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng; tăng năng lực xét nghiệm; tăng giám sát nhóm nguy cơ cao...