Gần 37 triệu khách qua cảng hàng không trong 4 tháng đầu năm

Thống kê cho thấy 4 tháng đầu năm, các cảng hàng không trên cả nước đón gần 37 triệu khách, tăng 55% so với cùng kỳ 2022.

Hành khách làm thủ tục check-in chuyến bay từ Hà Nội đi Hồng Kông.

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 4, các cảng hàng không trên cả nước đã đón 9,17 triệu khách, tăng 2% so tháng trước đó. Trong số này, 2,65 triệu khách quốc tế và 6,51 triệu khách nội địa.

Tính chung 4 tháng đầu năm, có tới gần 37 triệu khách qua các cảng hàng không, tăng 55% so với cùng kỳ 2022.

Trong đó có 9,7 triệu khách quốc tế, tăng 976% so với cùng kỳ 2022; 27,2 triệu khách quốc nội, tăng 18% so với cùng kỳ 2022.

Trong khi lượng khách quốc tế và quốc nội đang tăng trưởng mạnh mẽ thì sản lượng hàng hoá qua các cảng hàng không lại giảm mạnh so với cùng kỳ. Bốn tháng, các sân bay chỉ khai thác được 378,4 nghìn tấn, giảm 24,3% so với cùng kỳ 2022. Đáng chú ý, giảm mạnh nhất là hàng hoá quốc tế khi chỉ đạt 272 nghìn tấn, giảm 32,1% so với cùng kỳ 2022.

Số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cũng cho thấy các hãng hàng không nội địa vận chuyển 18,2 triệu khách trong 4 tháng đầu năm, tăng 56% so với cùng kỳ 2022. Trong số này, khách quốc tế đạt 4,6 triệu, khách nội địa đạt 13,6 triệu.