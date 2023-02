Gần 300 người bị khởi tố liên quan sai phạm trong việc đăng kiểm

Trong gần 3 tháng, cơ quan điều tra ở 23 tỉnh, thành phố đã khám xét hơn 50 trung tâm đăng kiểm, khởi tố gần 300 bị can về 5 tội danh.

Chiều 15/2, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin về việc tạm giữ hình sự ông Lại Phú Hợp, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-06D, cùng 6 nghi phạm khác. Đây là động thái tố tụng mới nhất liên quan đến việc điều tra những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở một số tỉnh, thành.

Suốt gần 3 tháng qua, công an tại 23 tỉnh, thành phố trên cả nước đã khám xét trên 50 trung tâm đăng kiểm, khởi tố gần 300 bị can về 5 tội danh. Trong số này có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Vụ án khởi phát ngày 26/10/2022 khi CSGT TP.HCM kiểm tra 2 xe tải lưu thông trên đường và phát hiện thùng xe đã được cơi nới trái quy định nhưng vẫn được chứng nhận kiểm định đạt. Thấy có dấu hiệu tội phạm, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ghi lời khai tài xế, chủ xe, phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ.

Công an khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam ngày 28/12/2022. Ảnh: Lê Trai.

Sau quá trình điều tra, ngày 9/12, Công an TP.HCM khởi tố 18 bị can về các tội danh Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Mạo danh trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 62-03D (ở tỉnh Long An) và Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (ở TP Thủ Đức). Đến ngày 28/12, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam thêm hơn 20 bị can (gồm các giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên dịch vụ) tại 12 trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Trong số này có 5 trung tâm đăng kiểm (62-03D, 71-02D, 83-02D, 66-02D, 63-02D) do bị can Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Còn trung tâm Đăng kiểm 50-15D do Nguyễn Trọng Vĩnh làm giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-07V do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-10D do Nguyễn Thanh Tâm làm giám đốc và Hồ Hữu Tài là giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D.

Mở rộng điều tra, sáng 28/12, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an Hà Nội và các lực lượng thuộc Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp Phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ngày 11/1, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Cục trưởng Đặng Việt Hà về tội Nhận hối lộ. Gần một tuần sau, cơ quan điều tra khởi tố người tiền nhiệm của ông Hà, là ông Trần Kỳ Hình về cùng tội danh.

Tính đến giữa tháng 2, Công an TP.HCM và các tỉnh miền Tây đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 100 bị can liên quan đến những sai phạm tại trên 15 trung tâm đăng kiểm ở khu vực này.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D (do ông Dương Trung Lâm, sinh năm 1980, làm giám đốc), đồng thời ra quyết định khởi tố 14 bị can tại trung tâm này.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Bắc Giang cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D về tội Nhận hối lộ. Một tuần sau, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân (Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam) về cùng tội danh.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội khởi tố 4 vụ án và hơn 30 bị can tại các trung tâm đăng kiểm về tội Nhận hối lộ. Trong đó, 3 bị can là giám đốc, một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên.

Tại Thái Nguyên, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can thuộc Trung tâm đăng kiểm 20-09D về tội Giả mạo trong công tác. Đến ngày 13/2, Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can Trần Tiến Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải Sơn La) cùng 2 thuộc cấp. Họ bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 26.01D.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can gồm giám đốc, phó giám đốc cùng 3 nhân viên Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn - 9701D về tội Nhận hối lộ.

Đến ngày 14/2, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố ông Nguyễn Quý Khánh (giám đốc 2 cơ sở đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, gồm 37-01S và 37-02S). Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ 4 nghi phạm (gồm 2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D và 2 chủ doanh nghiệp).

Mở rộng điều tra các vụ sai phạm đăng kiểm, ngày 15/2, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Ngọc Tuấn (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D) về tội Nhận hối lộ. Ngoài những địa phương trên, nhiều lãnh đạo và nhân viên các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Bình (8 bị can), Phú Thọ (1 bị can), Hòa Bình (10 bị can), Nam Định (5 bị can), Đà Nẵng (1 bị can), Quảng Nam (13 bị can) và Đồng Nai (23 bị can) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Các bị can Đặng Việt Hà (trái) và Trần Kỳ Hình.

Tại họp báo Chính phủ đầu tháng 2, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đánh giá đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực, có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm, phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm.

Sai phạm chủ yếu của các bị can là đưa, nhận, môi giới hối lộ để bỏ qua các lỗi của phương tiện đăng kiểm, thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải. Hành vi này dẫn đến hậu quả nhiều phương tiện không đủ điều kiện nhưng đã được "làm phép" tại cơ quan đăng kiểm để lưu thông. Điều này rất nguy hiểm và là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã bổ sung vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

