Gần một tháng qua là khoảng thời gian TP Thuận An (Bình Dương) đưa ra nhiều biện pháp mạnh, quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19.

GẦN 30 NGÀY CHUYỂN HÓA 'VÙNG ĐỎ ĐẬM ĐẶC' Ở BÌNH DƯƠNG

Gần một tháng qua là khoảng thời gian TP Thuận An (Bình Dương) đưa ra nhiều biện pháp mạnh, quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bình Dương, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Ngày 22/8, TP Thuận An siết chặt Chỉ thị 16 trên tinh thần “khóa chặt, đông cứng”. Địa phương này xác định đây là “vùng đỏ đậm đặc” khi số F0 ghi nhận mỗi ngày vượt mốc 1.000 ca, nhiều nhất trong tỉnh.

Sau gần một tháng, tình hình dịch bệnh tại địa phương có dấu hiệu được kiểm soát. 6/10 xã phường của TP Thuận An như: An Sơn, Bình Nhâm, Hưng Định, Vĩnh Phú… dần trở thành các vùng xanh, điểm xanh.

Riêng 4 phường An Phú, Bình Hòa, Thuận Giao, Bình Chuẩn vẫn có hàng trăm ca mắc, nâng tổng số F0 được ghi nhận mỗi ngày của thành phố là 1.645 ca (ngày 16/9), phần lớn tại các khu cách ly, phong tỏa.

Giành giật sự sống

Đây là đêm thứ ba, bác sĩ Đào Hồng Ngự trực điều trị F0 tại Trung tâm y tế TP Thuận An. Một tuần trước, anh và 20 nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đến TP Thuận An hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Anh nói rằng mình có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị, cấp cứu bệnh nhân hô hấp kém. Tuy nhiên, bản thân lại chưa từng trải qua những thời khắc khốc liệt để giành giật sự sống cho bệnh nhân đến như vậy.

Bác sĩ Ngự trong ca trực tối 14/9, cấp cứu nhiều trường hợp suy hô hấp, chỉ số SPO2 thấp.

Trong ca trực đêm đó, vị bác sĩ vẫn còn nhớ như in bệnh nhân N.P. suy hô hấp nặng chỉ sau vài giờ nhập viện. Chỉ số SPO2 của người này lúc đó còn 52%, quá thấp để có thể duy trì sự sống.

- Tăng lượng cung oxy gấp!

- Ép lồng ngực!

- Mạnh lên…

…

Bệnh nhân N.P. tử vong do suy hô hấp vì mắc Covid-19.

Khoảng 30 phút sau, mọi thứ trở nên im bặt. Bác sĩ Ngự ngước nhìn hai cộng sự của mình. Thêm một bệnh nhân tử vong. Đây cũng là trường hợp thứ ba không thể cứu được trong đêm trực của bác sĩ.

Ở sảnh ngoài, cơn mưa lớn như trút nước. Gió vẫn thổi lộng vào khu điều trị nhưng anh Ngự vẫn thấy người nóng ran, kính bảo hộ mù mịt mồ hôi.

Bác sĩ Đào Hồng Ngự nhiều giờ trong trang phục bảo hộ, thực hiện chăm sóc, điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân.

Khoảng lặng trôi qua, bác sĩ Ngự tiếp tục đến các giường thăm khám bệnh nhân. Anh và 20 cộng sự đến từ Quảng Ninh cũng là một trong nhiều lực lượng đảm nhiệm chăm sóc, điều trị F0 tại Trung tâm y tế TP Thuận An.

Đây là khu điều trị F0 tầng 2 quy mô lớn nhất TP Thuận An, đang chữa trị cho khoảng 400 bệnh nhân nhẹ, vừa và khá nặng. Hiện mỗi ngày đều có hàng chục người xuất viện.

Ngoài ra, toàn thành phố có hơn 30 khu cách ly điều trị bệnh nhân tầng 1 và 21 trạm y tế lưu động tại 10/10 xã phường, thu dung điều trị F0 nhẹ, ít triệu chứng. Đối với bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền nguy hiểm, diễn tiến nặng, nguy kịch sẽ được chuyển đến các cơ sở điều trị tầng 3 trong và ngoài thành phố.

Trung tâm y tế TP Thuận An là cơ sở y tế điều trị F0 tầng 2 của TP Thuận An. Nơi này hiện điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, vừa, khá nặng.

“Chúng tôi đủ điều kiện điều trị F0 tầng 2 theo đúng quy định về điều kiện phân tầng của ngành y tế. Những ngày qua, có nhiều bệnh nhân tiến triển tốt, sức khỏe hồi phục khá nhanh sau giai đoạn hô hấp kém. Đó là điều tôi mong mỏi nhất”, bác sĩ Ngự chia sẻ.

Mỗi ngày, Trung tâm y tế TP Thuận An tiếp nhận mới nhiều ca mắc Covid-19 đến từ cộng đồng, hoặc từ các cơ sở y tế điều trị tầng 1 chuyển đến.

Đến ngày 16/9, toàn TP Thuận An có 325 F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế cố định và lưu động của thành phố, lũy kế đến nay có 1.850 ca. Trong số đó có 1.135 ca đã xuất viện và thực hiện cách ly tại nhà 21 ngày.

Số lượng y, bác sĩ, tình nguyện viên... đảm nhiệm công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở điều trị và tại nhà F0 của thành phố lên đến hàng nghìn người.

"Thần tốc" tiêm phủ vaccine mũi 1

Hàng trăm người dân xếp hàng giãn cách tại điểm tiêm chủng siêu thị Aeon Mall Bình Dương, thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An). Nhiều người cho rằng điều này khó có thể lặp lại, chỉ diễn ra trong bối cảnh thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ mũi một cho toàn dân.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine tại điểm tiêm chủng siêu thị Aeon Mall Bình Dương.

Điểm tiêm chủng này duy trì hoạt động khoảng một tháng nay, do Trung tâm Y tế TP Thuận An phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Bình Dương đảm nhiệm.

Tại đây có 6 bàn tiêm, với hàng chục nhân viên y tế, tình nguyện viên, tiêm chủng cho khoảng 2.000 người mỗi ngày. Nơi này có sân bãi rộng lớn, đủ không gian để người dân xếp hàng giãn cách.

Người dân được bố trí ghế ngồi giãn cách tại khu vực sảnh trong của siêu thị Aeon Mall Bình Dương, sau khi được khám sàng lọc và đủ điều kiện tiêm chủng.

- Tiêm vaccine Pfizer chị nhé. Loại này chỉ định tiêm cho bà bầu.

- Cám ơn.

Nhân viên y tế Hà Thủy trao đổi nhanh với chị N.H, trước khi thai phụ này đến bàn tiêm chiều 15/9. Chị N.H là một trong số hàng trăm thai phụ được yêu cầu đến siêu thị Aeon Mall Bình Dương tiêm phòng mũi một. Phần lớn người tới tiêm là công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP Thuận An.

Mỗi ngày, nơi này tiếp nhận hàng nghìn người đến tiêm chủng.

Khoảng 10 ngày qua, TP Thuận An duy trì tốc độ tiêm chủng mỗi ngày ít nhất 5.000 liều vaccine. Tính đến nay, địa phương cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi một cho người từ 18 tuổi trở lên.

"TP Thuận An và nhiều địa phương khác sẽ hoàn tất tiêm chủng mũi một trong một vài ngày tới. Sau đó sẽ đẩy mạnh tiêm mũi 2 cho người dân nếu tỉnh chủ động được nguồn vaccine", ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết.

Nhân viên y tế lấy mẫu ngẫu nhiên cho người dân lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ phường Thuận Giao (TP Thuận An) sang địa bàn giáp ranh TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngoài đẩy mạnh tiêm vaccine, TP Thuận An tăng cường lấy mẫu, truy vết F0 trong các khu cách ly, phong tỏa và cộng đồng. Hiện mỗi ngày thành phố duy trì test Covid-19 cho hơn 2.000 người. Trước đây trong giai đoạn cao điểm, có ngày thành phố tập trung lấy mẫu cho khoảng 60.000 người.

Sống chung với dịch

Bà Vũ Thị Vo (65 tuổi, ngụ phường An Phú) cùng con gái, cháu ngoại tay xách nách mang hành lý ra khỏi cổng sau Trung tâm y tế TP Thuận An. Bên kia đường là ôtô của anh Sơn - một tình nguyện viên chở F0 khỏi bệnh về nhà, đang chờ sẵn.

- Được về nhà rồi các con.

- Anh Sơn kia rồi!

Gia đình bà Vo được anh Sơn - tình nguyện viên hỗ trợ mang hành lý lên xe, sau đó chở về nơi ở tại phường An Phú, TP Thuận An.

Bà Vo và người thân khỏe lại sau hơn một tuần mắc Covid-19. Hôm nay mọi người đủ điều kiện về nhà sau nhiều lần test nhanh cho kết quả âm tính.

“Được các bác sĩ tận tình chữa trị, tôi và con, cháu đã khỏe lại. Tôi vẫn còn ám ảnh khi hơi thở như bị nghẹn lại ở lồng ngực. Giờ mọi thứ đã tốt hơn”, bà Vo xúc động nhớ lại. Đan xen với câu chuyện của bà là tiếng khóc thét của đứa cháu ngoại 30 tháng tuổi vì sợ đi ôtô.

Bà Vo và các con, cháu được trở về nhà sau hơn một tuần điều trị Covid-19 tại Trung tâm y tế TP Thuận An.

Số ca mắc mới mỗi ngày ở TP Thuận An vẫn ở mức cao. Cuộc chiến chống dịch tại TP Thuận An nói riêng, Bình Dương nói chung chắc chắn còn nhiều việc phải làm. Nhưng trạng thái “bình thường mới” đang dần tới với người dân.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bình Dương ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh thống nhất phương án nới lỏng giãn cách tại nhiều địa bàn của thành phố. Từ ngày 16/9 đến 20/9, người dân được phép lưu thông trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Sau ngày 20/9, tỉnh cho phép người dân lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh nếu đủ điều kiện cấp "thẻ thông hành vaccine".

Chợ truyền thống, trung tâm thương mại, khu công nghiệp tại các địa bàn không phải vùng đỏ được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các nơi phải đảm bảo các quy định về an toàn phòng dịch và phải có sự phê duyệt của ngành chức năng, chính quyền địa phương.

Các vùng đỏ, điểm đỏ của TP Thuận An vẫn duy trì giãn cách theo Chỉ thị 16, người dân không được ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Riêng tại TP Thuận An, người đứng đầu tỉnh cho biết sẽ tiếp tục duy trì giãn cách theo Chỉ thị 16 tại các vùng đỏ, điểm đỏ thuộc 4 phường Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú, Bình Chuẩn. Yêu cầu giãn cách, hạn chế lưu thông tiếp tục được áp đặt nghiêm.

Trên tinh thần đó, lực lượng chức năng tại các chốt chặn cửa ngõ được chỉ đạo duy trì kiểm soát, người không có “thẻ thông hành vaccine” hoặc không phải lực lượng chống dịch sẽ không được ra khỏi địa bàn cư trú.

Các xã, phường vùng xanh của TP Thuận An sẽ dần nới lỏng giãn cách theo chỉ đạo mới của tỉnh.

TP Thuận An duy trì kiểm soát người tham gia lưu thông tại các địa bàn giáp ranh liên phường, liên huyện, thị của thành phố.

Mới đây, ngày 16/9, 5 xã phường vùng xanh và một số khu vực “điểm xanh” của các phường vùng đỏ tại TP Thuận An được nới lỏng giãn cách. Người dân được phép ra đường từ 5h đến 20h khi đảm bảo các điều kiện phòng dịch theo quy định. Người dân được tham gia hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời tập trung không quá 10 người.

Theo UBND TP Thuận An, tình hình dịch bệnh tại 4/10 xã phường còn vùng đỏ, điểm đỏ của thành phố vẫn diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt tại các khu nhà trọ đông đúc dành cho công nhân, người lao động.

Các xóm trọ tại TP Thuận An thường khá đông người dân sinh sống. Ngành chức năng nhận định khó yêu cầu nhóm đối tượng này thực hiện giãn cách theo nguyên tắc 5K của Bộ y tế.

“Quan điểm của địa phương sẽ đẩy mạnh tiêm chủng phòng dịch, tạo điều kiện thuận lợi để người mắc Covid-19 được chăm sóc và điều trị sớm nhất. Ngoài ra, TP Thuận An tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh, hỗ trợ thuốc men, lương thực, thực phẩm cho người dân. Để mọi người không gặp quá nhiều khó khăn trong thời điểm sống chung với dịch”, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm, cho biết.