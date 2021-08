Gần 25% dân số từ 18 tuổi trở lên ở TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19

TP.HCM đã được phân bổ hơn 4,1 triệu liều vaccine Covid-19 và bắt đầu tiêm chủng đợt 6. Mục tiêu của thành phố là tiêm đủ cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên trong tháng 8.

Theo thông tin từ Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế, tính đến ngày 4/8, TP.HCM đã tiêm được 1.711.849 liều vaccine Covid-19.

Như vậy, đến nay, hơn 1,7 triệu người (từ 18 tuổi trở lên) đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Con số này chiếm 24,57% trong số hơn 6,9 triệu dân số cần được tiêm chủng.

TP Thủ Đức dẫn đầu về số mũi tiêm

Thống kê từ Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM cho thấy trong ngày 4/8, quận Phú Nhuận có số lượng mũi tiêm nhiều nhất với 11.464 liều. Huyện Nhà Bè đang có số lượng mũi tiêm thấp nhất (11.536 liều). Các địa phương còn lại đã tiêm từ 21.000 đến hơn 85.000 mũi vaccine Covid-19.

Thành phố Thủ Đức đang là địa phương có số lượng liều tiêm nhiều nhất với 249.057 liều, trong đó, ngày 4/8 địa phương này tiêm được cho 17.766 người.

Để triển khai nhanh chiến dịch tiêm chủng, TP Thủ Đức tổ chức 36 điểm tiêm vaccine cố định tại 34 phường. Mỗi điểm tiêm thực hiện cho 120 người/10 giờ/ngày; trung bình 1 giờ sẽ tiêm cho 12 người.

Trong đó, người dân ở phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông tập trung đến điểm tiêm tại phường An Khánh. Các phường còn lại mỗi phường bố trí một điểm tiêm.

Số lượng tiêm vaccine Covid-19 tại TP.HCM Nguồn: Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM Nhãn TP Thủ Đức Quận 12 Tân Bình Bình Chánh Quận 6 Quận 8 Quận 7 Gò Vấp Củ Chi Quận 11 Bình Tân Tân Phú Phú Nhuận Quận 5 Quận 10 Bình Thạnh Hóc Môn Quận 1 Quận 4 Cần Giờ Quận 3 Nhà Bè Địa phương Mũi tiêm 249057 85235 85027 83655 79144 74259 71715 70384 67716 65314 62586 62459 60563 57489 49456 43597 37306 34693 29892 28231 21514 11536

UBND TP Thủ Đức yêu cầu test nhanh cho tất cả người đến tiêm, trước khi tiêm; đảm bảo công tác phòng chống dịch và không ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực cho công tác chống dịch của địa phương.

Ngoài ra, người dân trong khu phong tỏa đã nhiều ngày chưa phát sinh thêm F0 cũng được gỡ phong tỏa, chuyển thành "vùng xanh" và được tiêm vaccine.

Bên cạnh 34 điểm tiêm phòng cố định, thành phố này tổ chức mô hình xe lưu động, ra quân 2 đội tiêm lưu động và sẵn sàng tăng thêm vài chục đội khác trong thời gian tới.

Mục tiêu tiêm 70% dân số trong tháng 8

Theo Bộ Y tế, TP.HCM đang là địa phương được phân bổ vaccine nhiều nhất với gần 4,1 triệu liều (bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn).

Tỷ lệ phân bổ vaccine đối với dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 29%. Hiện tại, 3 loại vaccine được tiêm chủng tại địa phương này là AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Tất cả đều đến từ nguồn của Bộ Y tế cấp. Trong đó, ngày 5/8, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của Pfizer và Moderna đã được cấp phát trước ngày 8/8.

Thành phố đang bước vào đợt tiêm chủng vaccine Covid-19 thứ 6. Đây là đợt tiêm đặc biệt dự kiến kéo dài hết tháng 8. Nếu được cung cấp vaccine đầy đủ, thành phố cố gắng đạt mục tiêu tiêm cho 70% người từ 18 tuổi trở lên trong tháng này.

Để đạt mục tiêu này, thành phố đề xuất Bộ Y tế cấp 5-5,5 triệu liều vaccine trong tháng 8. Ngày 3/8, Bộ Y tế đã điều chỉnh Quyết định 3600/BYT-QĐ về việc phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 16 để phân bổ sung thêm cho TP.HCM 319.000 liều và Hà Nội thêm 284.000 liều.

Tiến độ tiêm vaccine Covid-19 đợt 5 của TP.HCM Nguồn: Sở Y tế TP.HCM, Bộ Y tế Nhãn 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8

Việt Nam liều 26355 31220 43720 67173 57908 77967 109234 258077 307273 208041 407283 276373 209156 538488

TP.HCM

3100 3029 16548 36094 47676 39624 69211 72646 78122 82709 95500 118121 111878 145576



Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Ngoài việc tiêm mũi 1 cho người dân, thành phố còn phải tính toán tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1.

Về năng lực tổ chức tiêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết thành phố có thể đạt tốc độ 300.000 liều/ngày theo công suất của 1.200 đội. Nếu được cấp vaccine đúng tiến độ, thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Trước đó, từ ngày 22/7 đến 3/8, TP.HCM hoàn thành tiêm chủng đợt 5 với mục tiêu 930.000 liều. Theo thông tin từ ông Đức, tính đến tối 2/8, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ tại các điểm tiêm di động, trạm y tế, trung tâm y tế, khu chung cư, bệnh viện và tiêm ngoài giờ, thành phố đã tiêm 920.329 liều. Tổng cộng 1.039 người có phản ứng sau 30 phút tiêm. Tất cả đều an toàn, hầu hết trong số này chỉ gặp triệu chứng nhẹ và đã được xử lý.

Tính đến sáng 4/8, TP.HCM là địa phương ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước (108.379 ca). Ngoài ra, 43.751 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi. Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đã có những chuyển biến tích cực, trong đó một phần là nhờ vào sự chung tay, đồng hành của người dân, các mô hình tự quản, bảo vệ vùng xanh. Để tiếp tục kéo giảm số ca mắc, mở rộng vùng xanh, mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt quy định của Chỉ thị 16 và biện pháp tăng cường, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, quy định tại khu cách ly, khu phong tỏa, hạn chế tiếp xúc giữa người với người.