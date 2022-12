Gần 200.000 người ký tên đòi tổ chức lại chung kết World Cup 2022

Trên trang Mes Opinions, người hâm mộ Pháp chỉ ra hai sai lầm của trọng tài. Đầu tiên là tình huống Angel Di Maria ngã trong vùng cấm. Người hâm mộ "Les Bleus" cho rằng tác động từ Ousmane Dembele là quá nhỏ và không đủ để khiến cầu thủ bên phía Argentina ngã ra sân.

Tình huống gây tranh cãi tiếp theo là ở pha va chạm giữa Kylian Mbappe và Cristian Romero. Ngay sau đó, Argentina lên bóng và có bàn nâng tỷ số lên 2-0. CĐV Pháp cho rằng trọng tài phải cắt còi và từ chối công nhận bàn thắng của đại diện Nam Mỹ ở phút 36.

Sau khi làm tốt nhiệm vụ ở cuộc đối đầu giữa Pháp và Đan Mạch tại vòng bảng, cũng như cuộc chạm trán ở vòng 16 đội giữa Argentina và Australia, ông Marciniak được FIFA lựa chọn cầm còi ở trận chung kết World Cup 2022.

Màn thể hiện tốt giúp vị vua áo đen người Ba Lan nhận nhiều lời khen, trong đó có các trọng tài nổi tiếng một thời như Pierluigi Collina hay Howard Webb.

Mike Dean, trọng tài từng có thời gian công tác tại Premier League ca ngợi việc không cho Pháp hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng cho Marcus Thuram ở tình huống cầu thủ này ngã trong vùng cấm Argentina là "pha xử lý chuẩn xác nhất tại World Cup 2022".

Trước đó, báo chí Pháp cũng tung bằng chứng cho rằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Messi ở hiệp phụ là không hợp lệ khi có 2 cầu thủ dự bị của Argentina chạy vào sân. Tuy nhiên, quyết định đã được tổ trọng tài đưa ra và không thể thay đổi.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019