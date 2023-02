Gần 2.000 USD/tháng chỉ đủ sống trong tiệm giặt là ở New York

Sampson Dahl (27 tuổi), nhà thiết kế sản xuất, chuyển đến sống trong một tiệm giặt là và coi đó là không gian làm việc tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn gái cũ của anh lại cho rằng quyết định đó thật kỳ quặc.

“Tôi nghĩ nơi sống không nói lên hay đại diện cho điều gì liên quan đến cuộc đời của một người”, Dahl nói với CNBC.

Chàng trai 27 tuổi từng sống trong nhiều mô hình nhà ở thương mại khác nhau. Một trong số đó là nhà kho ở Chicago (Mỹ). Nó đã mang lại cho Dahl rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Vì thế, khi tìm kiếm căn hộ mới, anh đặt ra các tiêu chuẩn dựa trên trải nghiệm này.

“Tôi thấy chuyển đến một cửa hàng đã bỏ trống trong nhiều năm tốt hơn là thuê căn phòng nào đó ở khu dân cư xa lạ”, anh nói thêm.

Dahl đã tìm thấy tiệm giặt là cũ ở Maspeth (quận Queens, New York) trong một diễn đàn trực tuyến vào năm 2019. Người thuê trước đây đã lắp đặt sẵn căn bếp nhỏ giúp Dahl có đủ không gian cho bồn rửa, bếp nấu và lò nướng bánh.

Nơi này đã ngừng hoạt động từ năm 2005. Lần đầu chuyển đến, Dahl phải đóng tiền thuê là 1.770 USD , trả trước 2 tháng và thêm 875 USD . Năm 2021, số tiền đã tăng lên 1.850 USD /tháng kèm theo chi phí điện nước, Internet là 180 USD .

Dahl làm thiết kế sản xuất và một trong những đặc quyền của công việc này là được mang về rất nhiều đồ nội thất miễn phí sau khi các dự án hoàn thành. Vì vậy, anh đã sử dụng chúng để trang trí không gian.

“Hầu hết mọi thứ đều là rác sau công trình, nhưng tôi cố gắng sắp xếp chúng một cách thoải mái nhất. Nơi này cũng cho phép tôi tích trữ đồ dùng rất tốt”, Dahl chia sẻ.

Đối với Dahl, điều anh thích nhất từ lúc sống ở tiệm giặt cũ là cảm giác cộng đồng khi có thêm những người hàng xóm đáng yêu. Nó khiến anh nhớ lại thời thơ ấu của mình.

Chàng trai lớn lên tại một con phố nhỏ ở Texas, một nơi được tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận thành lập để cứu trợ thiên tai và tiếp nhận người vô gia cư.

Chính vì kỷ niệm đó, Dahl đã biến không gian sống của mình trở nên cởi mở với mọi người. Anh thậm chí còn đặt tủ lạnh và xích đu chung ở phía trước để tất cả đều có thể sử dụng.

Mặc dù Dahl yêu mến tổ ấm mà anh tạo ra, bao gồm cả trạm viết nhạc và đàn organ, anh chỉ định sống ở đó thêm một thời gian ngắn. Khi khả năng tài chính tốt hơn, anh sẽ chuyển ra ngoài và tiếp tục tìm nơi ở mới.

“Đó là nơi tôi đủ sức chi trả trong thời điểm này. Sống ở một cửa hàng đã dạy tôi tính tháo vát và những kiến thức chưa từng biết trước đây. Tôi thực sự không thể quá kén chọn với điều kiện mình đang có”, Dahl bày tỏ.

Với giá cả liên tục lập đỉnh, New York là một trong nhữngthành phố khó thuê nhà nhất nước Mỹ. Không ít người chấp nhận trả thêm tiền để giữ lại căn hộ thuê được với giá rẻ, trong khi một số khác từ bỏ và chuyển sang vùng khác sống vì giá tăng quá nhanh.

Điều đó khiến “quả táo lớn” của xứ cờ hoa không còn là điểm đến lý tưởng với nhiều người trẻ.

